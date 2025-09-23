Hamás felicita a los países que reconocieron un Estado palestino

Publicado por Leandro Fleischer 23 de septiembre, 2025

Hamás emitió un comunicado oficial este martes en el que expresó su apoyo a las declaraciones de reconocimiento del Estado palestino, como las realizadas por el Reino Unido, Francia, Portugal, Australia y Canadá, entre otros países, informaron medios israelíes.

El grupo terrorista destacó que la resolución de la ONU del día anterior representa "una oportunidad para transformar las posturas internacionales en acciones concretas", reportó el periódico israelí Ynet.

Hamás además mencionó la necesidad de un alto el fuego permanente en Gaza; la liberación de terroristas encerrados en Israel a cambio de algunos rehenes secuestrados durante la masacre del 7 de Octubre, la peor matanza dirigida contra judíos -en la que también murieron no judíos- desde el Holocausto; la garantía de llegada de ayuda humanitaria, la cual el grupo terrorista ha sido acusado de robar-; la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja y el cese de la expansión de las comunidades judías en Judea y Samaria (Ribera Occidental).

En el comunicado, Hamás manifestó que "acoge con satisfacción todas las posturas que buscan otorgar justicia al pueblo palestino y cumplir sus aspiraciones de liberar su tierra y regresar a ella".

Además, expresó su aprecio por los llamados internacionales a "poner fin a la ocupación sionista, establecer un Estado palestino plenamente soberano y garantizar los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino", sin aclarar cuáles serían las fronteras ni el liderazgo de dicho Estado.

Cabe señalar que el grupo terrorista no reconoce al Estado de Israel y su objetivo es eliminarlo. De hecho, poco después de la masacre del 7 de Octubre ha manifestado su intención de repetir la matanza.

Asimismo, el grupo señaló que permitir que el Gobierno de Israel, al que calificó de "fascista-extremista", actúe sin restricciones ni rendición de cuentas frente a los "crímenes de genocidio y la exacerbación del hambre" cometidos durante 23 meses constituye "una mancha de vergüenza" para todos los que apoyan a Israel y para aquellos que no actúan para detener la agresión y llevar a sus líderes criminales ante la Justicia.

Hamás reiteró que, junto con todas las fuerzas de “resistencia”, representa "una corriente nacional para la liberación y el retorno". Además, afirmó que "el arma de la resistencia es un derecho nacional garantizado por todas las religiones y las leyes internacionales, hasta que finalice la ocupación y se establezca un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital".

“Un enorme premio al terrorismo”

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que no habrá un Estado palestino, y dijo que una respuesta de Israel al reconocimiento internacional por parte de varios países occidentales llegará a su regreso de una visita a Estados Unidos.

"Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que han reconocido un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de Octubre: están otorgando un enorme premio al terrorismo", expresó Netanyahu. "Y tengo otro mensaje: no ocurrirá. no habrá Estado palestino al oeste de Jordania", agregó.

El dirigente israelí recordó que lleva mucho tiempo oponiéndose a la creación de un Estado de este tipo contra una vasta presión internacional.

"La respuesta contra el último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará tras mi regreso de Estados Unidos", manifestó.