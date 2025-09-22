Italia: enfrentamientos violentos en Milán entre manifestantes propalestina y la policía

Publicado por Carlos Dominguez 22 de septiembre, 2025

Milán ha sido el escenario de protestas violentas durante una jornada nacional de manifestaciones propalestina en Italia.

En la tarde del lunes, decenas de personas irrumpieron en la Galería de las Carrozas, entrada principal de la estación de tren de la ciudad. Tras romper el cordón policial, los manifestantes destrozaron puertas, quioscos y mobiliario, utilizando palos, piedras, sillas, barreras y papeleras.

La policía antidisturbios tuvo que intervenir con porras y gases lacrimógenos para impedir que los militantes accedieran a la estación y provocaran más destrozos.

Giorgia Meloni condenó la violencia

La primera ministra, Giorgia Meloni, publicó un vídeo en X que muestra a decenas de manifestantes enfrentándose a la policía en la estación del centro de Milán, y condenó las protestas por su carácter violento.

"Las imágenes que llegan de Milán son vergonzosas: autodenominados 'pro Palestina', autodenominados 'antifa' y autodenominados 'pacifistas' devastando la estación y provocando enfrentamientos con las fuerzas del orden", escribió Meloni.

"Violencia y destrucción que no tienen nada que ver con la solidaridad y que no cambiarán un ápice la vida de la gente de Gaza, pero que tendrán consecuencias reales para los ciudadanos italianos, que acabarán sufriendo y pagando los daños causados por estos vándalos", añadió.

La primera ministra expresó su solidaridad con los agentes de la policía antidisturbios que se enfrentaron a los manifestantes después de que éstos utilizaran vallas metálicas y otros objetos para reventar ventanas y puertas de cristal.