Una misión de la ONU recoge nuevas pruebas de crímenes en Venezuela: "Se cometieron graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales"

Publicado por Santiago Ospital 22 de septiembre, 2025

Tras las elecciones presidenciales del año pasado, el Gobierno de Nicolás Maduro continuó con su campaña para "silenciar, desalentar y sofocar a la oposición". Así concluyó este lunes un organismo investigador de las Naciones Unidas, que recogió nuevas pruebas de represión en Venezuela tras los comicios usurpados por el mandatario caribeño.

"Las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial", aseguró Francisco Cox, miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.

"Ante el sometimiento de la Justicia al Ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales", puntualizó.

El informe, cuya versión íntegra se encuentra debajo, recoge casos de conductas de "alta crueldad y desprecio por las víctimas", como muertes por falta de atención médica y violencia sexual contra adolescentes detenidas.

Evidencia de persecución



Tras realizar más de 230 entrevistas con víctimas, familiares, testigos e informantes, así como revisar documentos oficiales y extraoficiales, la misión internacional cifró en 25 las muertes durante las protestas poselectorales. Los cuerpos de seguridad estuvieron vinculados al menos en 12.

Durante manifestaciones en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, por ejemplo, los investigadores aseguran que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99 Brigada del Ejército abrieron fuego contra los manifestantes, asesinando a seis. A uno, con un escopetazo a menos de 10 metros de distancia.

En aquel período el régimen también detuvo a más de 2.220 personas. Aunque luego, aseguran, se produjeron excarcelaciones, las "detenciones arbitrarias" continuaron "sistemáticamente".

"La investigación permite a la misión concluir que se cometieron graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales" Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.



"Las autoridades siguieron apelando al argumento de desmontar conspiraciones contra el Gobierno o contra comicios para justificar decenas de detenciones", asegura el reporte. "Además de las personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, un número significativo de personas extranjeras fueron detenidas y acusadas de actividades mercenarias, terroristas o desestabilizadoras".

Sobre estos últimos, la misión estimó que el número de detenidos extranjeros ronda entre los 120 y los 150. Entre ellos se encuentra el francés estadounidense Lucas Hunter, quien los investigadores creen fue secuestrado en Colombia.

Recomendaciones ignoradas ignoró las más de 140 recomendaciones que emitió desde el año 2020.



En cambio, asegura, "ha profundizado la represión reiterando la comisión sistemática de graves violaciones y crímenes internacionales por más de una década".



Asimismo, pide a las naciones que cuentan con detenidos en Venezuela que tomen acción dentro de sus propias jurisdicciones y a organismos internacionales como la

Además de denunciar la falta de colaboración de las autoridades locales, la misión de la ONU señaló que el Gobierno de MaduroEn cambio, asegura, "ha profundizado la represión reiterando la comisión sistemática de graves violaciones y crímenes internacionales por más de una década".Asimismo, pide a las naciones que cuentan con detenidos en Venezuela que tomen acción dentro de sus propias jurisdicciones y a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional , que "avancen con mayor celeridad".

Acceda al reporte completo:

