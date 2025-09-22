La decisión de Starmer de reconocer el 'Estado de Palestina' podría costarle al Reino Unido unos $2.7 billones

Publicado por Carlos Dominguez 22 de septiembre, 2025

La decisión del primer ministro británico, Keir Starmer, de reconocer el Estado de Palestina ha suscitado un intenso debate, no sólo político, sino también en materia de posibles reparaciones históricas.

De acuerdo a The Daily Mail, expertos advierten de que esta medida podría abrir la puerta a la reclamación de indemnizaciones superiores a los $2.7 billones en compensación por las tierras "arrebatadas al pueblo palestino", cuando el Reino Unido cedió el control de la región tras la Segunda Guerra Mundial.

Algunos estudiosos del derecho internacional sugieren que la suma podría ser tan sólo un "punto de partida" para la indemnización relacionada con las tierras y los recursos perdidos durante el Mandato Británico.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, lleva mucho tiempo amenazando con demandar al Reino Unido por su papel en el desplazamiento de los palestinos, exigiendo reparaciones "de conformidad con el derecho internacional", alegando que el país es responsable de las "tierras robadas al pueblo palestino" bajo su Administración de la región entre 1917 y 1948.

Por su parte, el prominente teólogo británico Lord Biggar declaró en GB News que "es probable" que el Reino Unido tenga que hacer frente a peticiones de reparación a Palestina. Aunque es posible que el Gobierno de Starmer nunca pague formalmente, las campañas de presión que ya se están gestando en el Parlamento por parte de los laboristas podrían convertir las reparaciones en una realidad política.

Lord Biggar aseguró que "sería una locura política que Keir Starmer apoyara esto ahora".

'Chagos 2.0'

El portavoz de Justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, afirmó que las reparaciones a Palestina equivaldrían a un Chagos 2.0, en referencia a la cesión de la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio por parte de Keir Starmer. Según documentos gubernamentales revelados por The Daily Mail, esta decisión costará a los contribuyentes británicos más de $43.000 millones.

El Reino Unido cedió el territorio del océano índico en respuesta a la presión de los tribunales internacionales, lo que, según advierten algunos abogados proisraelíes, podría sentar un precedente.

Por su parte, Richard Tice, vicepresidente de Reform UK, declaró el viernes en X que reconocer a Palestina como estado es "una tontería y una recompensa para Hamás".

Asimismo, Tice aseguró que el reconocimiento de Palestina "envalentona a los abogados de izquierdas para demandar a Gran Bretaña por reparaciones".

Starmer recompensa al terrorismo

La líder conservadora, Kemi Badenoch, ha condenado la decisión de Starmer por "recompensar el terrorismo".

Badenoch declaró el domingo en X que esta medida "deja a los rehenes languideciendo en Gaza y no hace nada para detener el sufrimiento de los inocentes atrapados en esta guerra".

Por su parte, Nigel Farage, líder del partido Reform UK, también criticó el domingo el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno laborista.

Farage calificó el reconocimiento como una “recompensa al terrorismo”, en referencia a los vínculos entre la Autoridad Palestina y los terroristas de Hamás.