Portugal también reconoce al "Estado de Palestina"

Publicado por Víctor Mendoza 22 de septiembre, 2025

Portugal anunció este domingo que reconoce al "Estado de Palestina", según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel, después de que potencias como el Reino Unido, Canadá y Australia dieran el mismo paso simbólico durante la jornada.

"El reconocimiento del Estado de Palestina es, por lo tanto, el cumplimiento de una política fundamental, coherente y ampliamente consensuada", declaró a los periodistas en Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU, que comienza el lunes.

"Portugal defiende la solución de dos Estados como la única vía para una paz justa y duradera, que promueva la coexistencia y las relaciones pacíficas entre Israel y Palestina", añadió.