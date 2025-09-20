Trump anuncia que el Ejército hundió una cuarta embarcación de drogas vinculada a un grupo “terrorista”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de septiembre, 2025

A través de una publicación en la red social Truth, el presidente Donald Trump anunció que el Ejército estadounidense hundió en aguas internacionales a una cuarta embarcación de drogas vinculada a una organización narcoterrorista.

Según el mandatario, tras una orden suya, las fuerzas estadounidenses neutralizaron la narcolancha, dando de baja a “tres narcoterroristas”. En su publicación, el presidente dijo que la Inteligencia de EEUU confirmó que se estaba transportando estupefacientes con destino al país.

“Por mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada que estaba realizando narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)”, escribió Trump. “La inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico rumbo a envenenar a los estadounidenses. El ataque mató a 3 narcoterroristas masculinos a bordo de la nave, que se encontraba en aguas internacionales. Ninguna Fuerza de EE.UU. resultó herida en este ataque”.

El presidente también aprovechó para enviar una advertencia: “¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN AMÉRICA, Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA LOS ESTADOUNIDENSES!”.

Acompañado del mensaje vino un vídeo de un minuto donde se aprecia como la embarcación de drogas, que iba a gran velocidad, es impactaba y hundida por un proyectil de precisión.

NYT: un proyecto de ley daría luz verde para que los cárteles sean tratados como terroristas

El ataque contra la cuarta embarcación narco se produce dos días después que el director del FBI, Kash Patel, pidiera públicamente cazar a los cárteles de la droga como a organizaciones terroristas. Antes del anuncio del ataque, el New York Times, citando fuentes dentro de la Administración Trump, informó que está circulando un proyecto de ley donde se le daría luz verde a la Casa Blanca y al Departamento de Guerra en su lucha contra los narcoterroristas.

Según el NYT, el borrador de proyecto de ley, que ya empezó a circular internamente en la Casa Blanca, tocando incluso manos de algunos congresistas clave, le daría un poder amplio al presidente Trump “para hacer la guerra contra los cárteles de la droga que él considere ‘terroristas’, así como contra cualquier nación que él afirme que los ha acogido o ayudado”.

El diario explicó que la propuesta fue redactada de manera amplia y “legalmente autorizaría al presidente a matar a personas que él considere narcoterroristas y a atacar países que, a su juicio, los hayan ayudado”.

Los ataques en aguas internacionales han generado tanto críticas como elogios para la Administración Trump. Algunos expertos legales, incluso, han argumentado que las operaciones contra las narcolanchas son ilegales. Sin embargo, las críticas no han frenado a la Casa Blanca, que está aumentando cada vez más su presión contra los cárteles de la droga, incluyendo al Cártel de los Soles venezolano, liderado por el dictador Nicolás Maduro y su segundo hombre al mando, Diosdado Cabello, ambos buscados y acusador por narcotráfico en EEUU.

Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron al NYT que el representante Cory Mills, republicano por Florida y veterano de combate que forma parte del Comité de Servicios Armados, estuvo involucrado en la redacción del borrador. Ni Mills ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre el presunto proyecto de ley.

La medida se produce, además, mientras se debate en Washington sobre el poder del presidente Trump para declararle la guerra a los cárteles y el papel del Congreso en autorizar el uso de la fuerza militar estadounidense.

El borrador se inspira, en gran medida, en la autorización que el Congreso le otorgó al presidente George W. Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Aquella autorización, al igual que la mencionada por el NYT, no nombra directamente a un enemigo específico y no se limita geográficamente.

Si bien este proyecto de ley se inspira en ley de 2001, existe una diferencia importante, según lo revelado: expirará después de cinco años si el Congreso no acciona una extensión. En cambio, la ley del 2001 permanecerá vigente hasta que los legisladores la deroguen directamente.