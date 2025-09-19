Venezuela: Maduro desplegará militares en barrios populares para que instruyan a la gente, acentuando las tensiones con EEUU

Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa en septiembre de 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 19 de septiembre, 2025

El régimen de Nicolás Maduro desplegará tropas en varios de los barrios más populares de Venezuela para que instruyan militarmente a los ciudadanos, mientras las tensiones con Estados Unidos en el mar Caribe no dejan de crecer.

El dictador venezolano, quien acusa a la Administración Trump de querer invadir su país, convocó a los voluntarios apuntados en la Milicia -un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos- para que se entrenaran en los cuarteles.

"El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas", dijo Maduro, en declaraciones recogidas por AFP.

"Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad", agregó el dictador.

Este miércoles, la Fuerza Armada Nacional comenzó a realizar ejercicios militares en la isla de La Orchila, ubicada a unas 40 millas de la costa venezolana.

Las tensiones bilaterales se acentuaron después de que el Pentágono destruyera una narcolancha que se dirigía a los EEUU por el mar Caribe -fueron abatidos 11 criminales- y con la posterior respuesta del régimen de Maduro enviando dos aviones de combate F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense.

Miembros de la Administración Trump como el vicepresidente JD Vance o el secretario de Guerra -anteriormente, de Defensa-, Pete Hegseth, no tardaron en defender las acciones tomadas con el narcotráfico en la región.

Posteriormente, el dictador venezolano amenazó a Washington y lanzó una operación militar por la presencia de buques y aviones de guerra estadounidenses en el mar Caribe. El Pentágono respondió enviando cinco aviones de guerra F-35B a una base ubicada en Puerto Rico como medida de precaución.

Posteriormente, Washington informó de que en total se han destruido dos narcolanchas que transportaban cargamentos de droga desde Venezuela hasta Estados Unidos. Además, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que tiene pruebas sólidas que demostrarían que Maduro encabeza una organización terrorista, refiriéndose al Cartel de los Soles.