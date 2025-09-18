Problemas en la Global Sumud Flotilla: Greta abandona la dirección de la operación

Publicado por Carlos Dominguez 18 de septiembre, 2025

La activista progresista Greta Thunberg renunció a su cargo en la junta directiva de la iniciativa Global Sumud Flotilla, que busca entregar ayuda humanitaria en Gaza.

De acuerdo al diario italiano Il Manifesto, la activista, de 22 años, abandonó la dirección por desacuerdos internos, especialmente sobre la comunicación de la misión. Según el periódico, Thunberg considera que la atención se ha centrado más en los asuntos internos de la flotilla y no lo suficiente en la situación humanitaria de Gaza.

"Todos tenemos un papel: el mío no será en el comité directivo, sino como organizadora y participante", aseguró la activista.

Según reportes, Thunberg abandonó el barco Family, donde viajaba junto a los miembros de la directiva, y se unió al Alma, junto a otros activistas. Aunque ya no forma parte del comité directivo, sigue a bordo como organizadora y participante activa.

Los motivos no están claros

Tony La Piccirella, uno de los activistas que se encuentra en la flotilla, atacó el artículo de Il Manifesto sobre Thunberg.

En declaraciones recogidas por el diario Adnkronos, el militante dijo que Thunberg no quiere seguir formando parte del comité directivo y que sólo ella sabe por qué.

"Hay un comité directivo que toma decisiones técnicas y estratégicas, Greta no quiere formar parte de él y ella sabe por qué. De todos modos, se encuentra en el Alma, que es uno de los dos barcos principales, y sigue apoyando la misión".

El activista niega que Thunberg "haya abandonado la misión porque no se hablaba lo suficiente de Palestina".

La flotilla, compuesta por unos 40 barcos, partió de Barcelona el 31 de agosto y actualmente navega en aguas internacionales frente a Italia, rumbo a Gaza.