Trump y Starmer firman un acuerdo de cooperación tecnológica
El acuerdo "permitirá crear nuevas formas de colaboración entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado, en ámbitos como la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo", declaró el estadounidense.
El presidente Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron este jueves un acuerdo para impulsar la cooperación de sus países en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear, informó la AFP.
El acuerdo "permitirá crear nuevas formas de colaboración entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado, en ámbitos como la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo", declaró Trump durante un acto en Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, donde se reunieron ambos mandatarios.
Minutos antes del anuncio, Trump enfatizó el "vínculo inquebrantable" entre ambas naciones en el segundo día de la visita de estado que desarrolla en Reino Unido.
Se espera que durante la reunión los líderes también aborden diversos temas, como la guerra de Rusia en Ucrania , la guerra de Israel en Gaza y el comercio. Ambos ofrecerán una conferencia de prensa concluido el encuentro para informar más detalles.
El primer día completo de Trump en Gran Bretaña fue más ceremonial, recibido por la familia real en el Castillo de Windsor, y agasajado con un banquete de estado. Además recorrió las colecciones reales y rindió homenaje a la Reina Isabel II.
"El vínculo es muy fuerte y la relación muy larga"
"Creo que es un vínculo inquebrantable que tenemos, independientemente de lo que estemos haciendo hoy, creo que es inquebrantable", comentó el presidente en la mesa redonda celebrada en la finca rural del primer ministro según recogieron los medios.
Trump recordó que en mayo, el Reino Unido se convirtió en el primer país en hacer un acuerdo comercial con EEUU durante su segundo mandato: "En cierto modo queríamos que fuera el primero, porque el vínculo es muy fuerte y la relación muy larga", añadió.
Por su parte Starmer busca alcanzar un nuevo acuerdo comercial con Trump, algo que logró rápidamente en la primera ronda de reuniones en Washington, incluso mientras otros países luchaban durante semanas para negociar planes para evitar aranceles generalizados.