Trump y Starmer firman un acuerdo de cooperación tecnológica

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, firmaron este jueves un acuerdo para impulsar la cooperación de sus países en los ámbitos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la energía nuclear, informó la AFP.

El acuerdo "permitirá crear nuevas formas de colaboración entre los poderes públicos, el mundo académico y el sector privado, en ámbitos como la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo", declaró Trump durante un acto en Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, donde se reunieron ambos mandatarios.

Minutos antes del anuncio, Trump enfatizó el "vínculo inquebrantable" entre ambas naciones en el segundo día de la visita de estado que desarrolla en Reino Unido.

Se espera que durante la reunión los líderes también aborden diversos temas, como la guerra de Rusia en Ucrania , la guerra de Israel en Gaza y el comercio. Ambos ofrecerán una conferencia de prensa concluido el encuentro para informar más detalles.

El primer día completo de Trump en Gran Bretaña fue más ceremonial, recibido por la familia real en el Castillo de Windsor, y agasajado con un banquete de estado. Además recorrió las colecciones reales y rindió homenaje a la Reina Isabel II.