Francia: la extrema izquierda toma las calles en protestas contra el Gobierno

Publicado por Carlos Dominguez 18 de septiembre, 2025

Miles de personas han empezado a manifestarse este jueves en Francia en una jornada negra de protestas convocadas por los sindicatos contra los recortes sociales en los presupuestos de 2026 y la política fiscal del presidente, Emmanuel Macron.

Durante el día, las autoridades esperan una movilización masiva con hasta 900.000 manifestantes en todo el país, cinco veces más que las protestas de la semana pasada.

El llamado a la huelga se ha sentido desde primeras horas de la mañana, con los servicios de trenes regionales y de transporte público limitados o paralizados y muchos centros educativos cerrados.

El Ministerio de Educación Nacional estima que el 17% de los docentes se sumaron a la huelga de este jueves, con una tasa más elevada en los colegios que en los institutos. Asimismo, 75 institutos se encuentran parcial o totalmente cerrados en Francia, según el recuento del ministerio.

De acuerdo a las autoridades, unos 8.000 manifestantes participaron en las primeras acciones antes de las 10 a.m. (hora local), como el bloqueo de depósitos de autobuses, carreteras o liceos. Más de 50 personas fueron detenidas, indicó la policía.

Como en las protestas del 10 de septiembre, organizadas a través de las redes sociales bajo el lema "Bloqueemos todo", las autoridades movilizaron un fuerte dispositivo de 80.000 policías y gendarmes para evitar bloqueos e incidentes violentos.

Los manifestantes entran en el Ministerio de Economía

Alrededor del mediodía, unos cincuenta huelguistas pertenecientes al sindicato de extrema izquierda SUD Rail entraron en el recinto del Ministerio de Economía en Bercy a protestar con bengalas y banderas de Palestina.

"¿Y Bercy, de quién es? ¡Es nuestro!", repetían los manifestantes ante los funcionarios públicos.

Tras unos minutos dentro de las inmediaciones de Bercy, los huelguistas salieron del recinto sin causar daños graves.

Las autoridades serán "intransigentes"

A primeras horas de la mañana, el ministro del Interior, Bruno Retailleu, dio declaraciones a la prensa e indicó que las fuerzas del orden estarán presentes en todo el territorio nacional para contrarrestar las acciones violentas del los grupos de extrema izquierda.

"Seremos intransigentes", aseguró Retailleu, quien estimó que entre 5.000 y 8.000 "individuos peligrosos" podrían "causar desórdenes" durante las manifestaciones.

"Ante estos numerosos grupúsculos de extrema izquierda, vándalos y delincuentes oportunistas que querrán aprovecharse de la multitud y sembrar el caos, estaremos allí. He dado instrucciones muy claras", aseguró el ministro ante los medios y en X.

Incautan material de disturbios en Marsella

Esta mañana, alrededor de las 7:30, la policía controló a una multitud de más de 100 personas frente a las Terrazas del Puerto en Marsella. Se incautaron numerosas máscaras, material de descontaminación, botes de pintura y petardos. De acuerdo a las autoridades, se detuvo a 22 personas.

Presión sindical

El exprimer ministro François Bayrou desencadenó las protestas en septiembre con su plan presupuestario para 2026, que preveía recortes por unos $51.900 millones y la supresión de dos días feriados.

Aunque el Parlamento tumbó su Gobierno, y su sucesor, Sébastien Lecornu, anunció la elaboración de un nuevo plan, que no incluirá la supresión de los días feriados, los sindicatos mantuvieron la movilización.

"El presupuesto se decidirá en las calles", aseguró días atrás la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.