Israel desarrolla un nuevo sistema láser para reforzar su defensa antimisiles a finales de año

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de septiembre, 2025

El Ministerio de Defensa de Israel informó este miércoles que un sistema láser de bajo costo y alta potencia, diseñado para destruir misiles entrantes, completó finalmente sus pruebas de forma exitosa y estará listo para el uso operativo por parte del ejército israelí a finales de año. El sistema láser llamado Iron Beam fue diseñado por Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems. El ministerio explicó que este será usado para complementar a los sistemas antimisiles Arrow, Honda de David y la Cúpula de Hierro, los cuales han sido cruciales durante los últimos años para interceptar los ataques tanto de los hutíes en Yemen como de Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza.

“Ahora que se ha demostrado el rendimiento del Iron Beam, anticipamos un salto significativo en las capacidades de defensa aérea mediante el despliegue de estos sistemas de armas láser de largo alcance”, señaló el ministerio. Diferentes medios de comunicación han revelado que los interceptores de misiles con los que actualmente cuenta el Estado judío cuestan alrededor de 50.000 dólares cada uno, mientras que el costo de los láseres sería casi nulo, tomando en cuenta que dicho sistema se enfocará principalmente tanto en drones como en misiles pequeños.

En un comunicado, el director general del Ministerio de Defensa de Israel, Amir Baram, señaló que lo alcanzado con el sistema láser representa un hito, al no existir precedentes. “Es la primera vez en el mundo que un sistema de intercepción láser de alta potencia alcanza plena madurez operativa”, explicó Baram, quien agregó que dicho sistema servirá para reforzar la defensa del país.

Por su parte, el presidente de Rafael Advanced Defense Systems, Yuval Steinitz, detalló en otro comunicado que este nuevo sistema láser Iron Beam utiliza la tecnología óptica adaptativa de la compañía, añadiendo que este “será sin duda un sistema revolucionario con un impacto sin precedentes en la guerra moderna”.