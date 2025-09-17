Informes revelan los vínculos de los promotores de la flotilla de Greta Thunberg con Hamás, Hezbolá y la Hermandad Musulmana

Publicado por Carlos Dominguez 17 de septiembre, 2025

Un informe elaborado por expertos independientes ha revelado los presuntos vínculos existentes entre varios promotores de la Global Sumud Flotilla y organizaciones vinculadas a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá.

El documento visto por THE OBJECTIVE revela un entramado de conexiones entre estructuras de corte islamista y algunos de los portavoces de la flotilla en la que viaja un grupo de militantes propalestina junto a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la militante progresista Greta Thunberg.

De acuerdo a THE OBJECTIVE, en el documento se citan algunos nombres destacados del comité que promueve a este movimiento por su supuesta afinidad con grupos terroristas. Uno de ellos es Muhammad Nadir Al Nuri Kamaruzaman, quien es fundador de Cinta Gaza Malasia y que de acuerdo al informe, habría financiado infraestructura gubernamental de Hamás en Gaza.

El activista también forma parte del grupo MyAqsa, que "publicó un libro electrónico en honor a Yahya Ayyash, fabricante de bombas de Hamás", reza el informe citado por THE OBJECTIVE.

Otros promotores y portavoces

Otro caso es el de Thiago Ávila, un conocido integrante del activismo antiisraelí que se ha dejado ver en múltiples vídeos de la flotilla junto a Greta Thunberg.

El militante brasileño es coordinador del equipo que ha dado vida a la flotilla, pero según el informe, tendría vínculos personales con Hezbolá.

"Asistió al funeral del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut (en febrero de 2025) y lo elogió públicamente", recoge el documento.

De acuerdo a THE OBJECTIVE, el informe señala que Ávila ha publicado una foto con Leila Khaled, activista propalestina y conocida como la secuestradora de aviones durante los años del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

El documento también sostiene que Wael Nawar, coordinador y portavoz de la flotilla en la sección del Magreb, habría sostenido reuniones con miembros de Hamás en Argelia, incluyendo Youssef Hamdan y Nadir al-Qiss.

Hayfa Mansouri, otro integrante del comité de la flotilla, también estuvo presente durante el encuentro que tuvo lugar en la oficina de Hamás en dicho país, indicó el informe.

THE OBJECTIVE asegura que las conexiones van más allá de los vínculos de los portavoces y promotores de la flotilla, sino que también implican asuntos como la financiación del movimiento: el documento cita una campaña de recaudación de fondos que alcanzó más $2 millones para pagar el viaje a Gaza.

Una investigación independiente Los autores del informe mencionado por THE OBJECTIVE aseguran que el resultado de su estudio es independiente, y que fue elaborado de forma autónoma a través de una investigación propia.



Por su parte, el ministro de la Diáspora del Gobierno de Benjamín Netanyahu ha citado otro informe en el que se habla de los posibles vínculos que tiene la Global Sumud Flotilla con Hamás y los Hermanos Musulmanes.

La flotilla de Greta: "Un mecanismo al servicio de Hamás y la Hermandad Musulmana"

Aunque los organizadores de la flotilla afirman que intentan de abrir un corredor humanitario hacia Gaza, un informe reciente del Ministerio de la Diaspora y Antisemitismo sugiere que podría tratarse de una operación encubierta con fines propagandísticos, respaldada por redes vinculadas a Hamás y la Hermandad Musulmana.

De acuerdo al portal Unidos por Israel, el informe del ministerio concluye que la flotilla no es una simple iniciativa de ayuda humanitaria, sino una campaña de propaganda que busca otorgar legitimidad internacional al terrorismo bajo el lema de los derechos humanos, ignorando los ataques y atrocidades de Hamás del 7 de octubre.

El documento asegura que presentar la flotilla como una misión humanitaria busca encubrir la narrativa de las organizaciones terroristas y ejercer presión sobre puertos, compañías navieras y Gobiernos extranjeros.

“El informe demuestra que tras un disfraz humanitario se esconde un mecanismo al servicio de Hamás y la Hermandad Musulmana como parte de una campaña más amplia de deslegitimación contra Israel”, declaró el ministro de la Diáspora y Antisemitismo, Amichai Chikli. “Estos esfuerzos alimentan el antisemitismo global y brindan apoyo a las organizaciones terroristas. Nuestro ministerio seguirá liderando la lucha contra la deslegitimación, combatiendo el antisemitismo y estando a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo, en todos los ámbitos y foros internacionales. Insto a la comunidad internacional a actuar. Hoy es un problema de Israel; mañana será el suyo”.