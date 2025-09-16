Exjefes de las FARC reciben sentencia máxima por miles de secuestros en Colombia

Publicado por Víctor Mendoza 16 de septiembre, 2025

(AFP) Los miembros de la cúpula de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibieron este martes la máxima sentencia por 21.000 secuestros en Colombia, y deberán pagar con ocho años de trabajos, búsqueda de desaparecidos y otras penas alternativas a la cárcel, según un fallo del tribunal surgido del acuerdo de paz.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, deberán trabajar por ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, recuperación del medio ambiente, en medio de restricciones a la movilidad y la obligación de realizar otras actividades para dignificar a las víctimas, de acuerdo con lo estipulado en el pacto de 2016 que llevó a su desarme y transformación en partido político.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las FARC y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos.

La JEP encontró victimarios a los excomandantantes del llamado Secretariado de 21.396 personas secuestradas antes de dejar las armas.

Son culpables "en calidad de autores de responsabilidad por los crímenes de guerra, de tortura, tratos crueles", dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos.