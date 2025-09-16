La Interpol anuncia una incautación "récord" de metanfetaminas en 18 países, incluido México

Publicado por Víctor Mendoza 16 de septiembre, 2025

(AFP) Una operación antinarcóticos en 18 países de Asia y Norteamérica, incluido México, dio lugar a una incautación "masiva" de drogas sintéticas valoradas en 6.500 millones de dólares, anuncio este martes la Interpol, al destacar un "récord" de metanfetaminas recuperadas.

En esta intervención, denominada Lionfish-Mayag III, fueron detenidas 386 personas y se confiscó un total de 76 toneladas de drogas, 51 de ellas de metanfetamina líquida y sólida, entre el 30 de junio y el 13 de julio, precisó en un comunicado la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Entre los estupefacientes incautados en la operación destaca un "récord" de 297 millones de pastillas de la metanfetamina conocida como "yaba", muy popular en el sudeste asiático.

También se halló fentanilo, heroína, cocaína, ketamina y precursores químicos.

Según Interpol, los traficantes hacían gala de gran ingenio: algunas sustancias estaban ocultas en tablas de surf, entre piñas, en cafeteras, bolsas de té o sacos de alimento para gatos.

El récord anterior era de unos 190 millones de comprimidos incautados, detalló a la AFP la organización policial con sede en Francia, citando el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Durante la operación, las incautaciones más importantes de metanfetamina tuvieron lugar en países asiáticos, como en Laos, donde se recuperaron 3,9 toneladas, y en Birmania, donde se confiscaron 9,25 millones de pastillas de "yaba".

En México, las autoridades incautaron 1,7 toneladas de metanfetamina y más de 190.000 comprimidos de fentanilo.

En relación con esa última droga, el país latinoamericano solicitó "la publicación urgente" de un aviso de Interpol para advertir sobre el uso de nuevas sustancias químicas "mortales" en su fabricación.

El gobierno mexicano ha aumentado sus esfuerzos para combatir ese poderoso opioide y la migración irregular hacia Estados Unidos bajo fuerte presión del presidente Donald Trump, quien amenaza con imponer elevados aranceles a las exportaciones mexicanas si el país no actúa contra esas problemáticas.