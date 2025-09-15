China acusa a Nvidia de violar las leyes antimonopolio del país en plena tensión comercial

La unidad de procesamiento gráfico (GPU) de una multinacional estadounidense Nvidia (Joel Saget / AFP)Joel Saget / AFP

Publicado por Agustina Blanco 15 de septiembre, 2025

China intensificó el lunes su escrutinio sobre NVIDIA, el principal fabricante de chips del mundo, acusándolo de violar las leyes antimonopolio del país.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado anunció, a través de un comunicado, que una investigación preliminar determinó que la empresa tecnológica incumplió las condiciones impuestas tras la adquisición de Mellanox Technologies en 2020, por 6.900 millones de dólares. Aunque no se especificaron sanciones, el regulador chino señaló que continuará con "una investigación más exhaustiva".

Por su parte, un portavoz de NVIDIA negó las acusaciones chinas y respondió: “Cumplimos con la ley en todos los aspectos. Seguiremos cooperando con todas las agencias gubernamentales pertinentes mientras evalúan el impacto de los controles de exportación en la competencia en los mercados comerciales”, según reseña Breitbart.

El anuncio se produce en un momento de crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que ambos países mantuvieron conversaciones en Madrid sobre acuerdos comerciales sobre la empresa TikTok.

Tensiones entre EEUU y China sobre los chips



El sábado, el Ministerio de Comercio de China inició una investigación antidumping sobre chips analógicos importados de EEUU fabricados por empresas como Texas Instruments y ON Semiconductor, además de una pesquisa antidiscriminación contra medidas estadounidenses que afectan al sector chino de chips.

Un día antes, el viernes, EEUU sancionó a dos empresas chinas acusadas de adquirir equipos estadounidenses para SMIC (Northern Integrated Circuit Manufacturing Corp), el mayor fabricante de chips de China.