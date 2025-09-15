La OTAN está en guerra "de facto" con Rusia, dice el Kremlin

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2025

La OTAN está "en guerra con Rusia" por Ucrania, afirmó este lunes el portavoz ruso Dmitry Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria recogida por los medios de comunicación.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", dijo Peskov.

Según el portavoz, al brindar apoyo directo e indirecto al adversario de Moscú, la Alianza se ha involucrado "de facto" en el conflicto armado.

Los comentarios del vocero de Vladimir Putin se producen en medio de un aumento de las tensiones entre la Alianza Atlántica y el Kremlin, tras el derribo por parte de Polonia de drones rusos que ingresaron al espacio aéreo del miembro de la OTAN la semana pasada.

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, dijo entonces que la incursión con drones era una estratagema de Rusia para poner a prueba la Alianza. Moscú no ha confirmado oficialmente la implicación de drones rusos en el suceso, pero tampoco ha desmentido la versión de Varsovia.

También el pasado sábado Rumanía, otro miembro de la OTAN, alertó de un dron presuntamente ruso en su territorio, lo que levantó la alertas en la región. El Kremlin negó la presencia de sus artefactos voladores en esta zona, y acusó a Ucrania de la nueva incursión.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela Oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.