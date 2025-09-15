EEUU y China prosiguen con las negociaciones sobre un acuerdo comercial en Madrid (España)

Scott Bessent, en Madrid (España) antes de reunirse con el vice primer ministro de China AFP .

Publicado por Alejandro Baños 15 de septiembre, 2025

Las delegaciones de Estados Unidos y China reanudaron este lunes en Madrid (España) sus conversaciones para tratar de reducir sus diferencias en materia comercial y tecnológica.

La reunión, que ha tenido como sede el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ha estado encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng. Se espera que el diálogo continúen hasta este miércoles.

Según informó AFP, ambos mandatarios entraron en el ministerio a primera hora de la mañana. Entre los asuntos a tratar, Bessent y He hablarán sobre las relaciones comerciales bilaterales -con el aviso del presidente Donald Trump de establecer altos aranceles a los productos importados desde China como tema central- y de la demanda de Washington de que TikTok sea vendido a un propietario no chino para que pueda seguir funcionando en Estados Unidos y no sea prohibido.

Trump dio de plazo hasta el 10 de noviembre para llegar a un acuerdo que no implique una considerable subida arancelaria a todas las importaciones procedentes de Pekín.

El acuerdo sobre TikTok, "muy cerca"

Al término de la reunión de este lunes, Bessent señaló que ambas partes están "muy cerca" de resolver uno de los dos principales temas a tratar: la venta de TikTok.

"Sobre el acuerdo de TikTok, estamos muy cerca de resolver el problema. Si no llegamos a un acuerdo sobre TikTok, no afecta la relación general entre los dos países, que es buena", dijo Bessent.

La última prórroga concedida por Trump a la venta de TikTok concluye el 17 de septiembre.