China denuncia paso de buques militares de EEUU y Reino Unido en el estrecho de Taiwán

Imagen archivo de las maniobras chinas repartida por el Gobierno de Taiwan AFP

Publicado por Virginia Martínez 12 de septiembre, 2025

(AFP) El régimen de China denunció el paso de buques militares estadounidenses y británicos por el estrecho de Taiwán durante el viernes, poco después de anunciar que su nuevo portaviones también transitó por ese sensible paso fluvial.

China reclama Taiwán y considera el estrecho que los separa, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, parte de su territorio.

El mismo viernes, el nuevo portaviones chino Fujian navegó en ese punto como parte de una prueba previa a su puesta en servicio.

"El 12 de septiembre, el destructor estadounidense Higgins y la fragata británica Richmond transitaron por el estrecho de Taiwán, causando molestias y perturbaciones", declaró en un comunicado el coronel Shi Yi, portavoz del Comando Oriental del ejército chino.

En respuesta, el ejército chino "organizó fuerzas navales y aéreas para rastrear y monitorear su paso", añadió, y advirtió que esas acciones "socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

Estados Unidos y el Reino Unido, al igual que muchos otros países, consideran esta vía fluvial de aproximadamente 150 kilómetros de ancho como parte de aguas internacionales abiertas.

En los últimos años, Pekín ha incrementado su presión militar, económica y diplomática sobre la democrática Taiwán y no ha descartado el uso de la fuerza para, alguna vez, tomar el control.

El ejército taiwanés ha informado de una creciente presencia de buques, drones y aeronaves militares chinos en su territorio, así como de ejercicios militares a gran escala.