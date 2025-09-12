La Asamblea General de la ONU aprueba el reconocimiento de un Estado palestino

Publicado por Leandro Fleischer 12 de septiembre, 2025

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes la Declaración de Nueva York, una iniciativa promovida por Francia y Arabia Saudita que aboga por la solución de dos estados para resolver el conflicto israelí-palestino, dando lugar al reconocimiento de un Estado palestino.

La resolución fue respaldada por 142 países, con 10 votos en contra y 12 abstenciones, según informaron medios israelíes. La declaración, aprobada en el marco de la Conferencia de Nueva York celebrada en julio, propone un plan de acción que, según sus promotores, busca establecer un camino hacia la creación de un Estado palestino.

Detalles de la votación



Los países que votaron en contra de la resolución incluyen a Israel, Estados Unidos, Argentina, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. Por su parte, Albania, Camerún, República Checa, Congo, Ecuador, Etiopía, Fiyi, Guatemala, Macedonia del Norte, Moldavia, Samoa y Sudán del Sur se abstuvieron.

Reacciones de Israel



El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, criticó duramente la resolución. “Esta es una propuesta vacía que ignora por completo la realidad; no es diplomacia. Es una declaración unilateral que acepta las mentiras de nuestros enemigos y legitima a Hamás”, expresó. Y agregó: “Esta propuesta no trae la paz; prolonga la guerra. Cuando Hamás aplaude tales decisiones, queda claro que se trata de una recompensa al terrorismo, no de un paso hacia la paz”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también expresó su rechazo categórico, describiendo la resolución como un "circo político alejado de la realidad". Según el comunicado, la declaración no menciona que Hamás es una organización terrorista ni su responsabilidad en la continuación del conflicto al negarse a liberar a los rehenes y desarmarse. El Ministerio también agradeció a los países que no apoyaron la resolución.

Contenido de la declaración



La Declaración de Nueva York incluye varios puntos controvertidos desde la perspectiva israelí. Condena las acciones de Israel, acusándola de "desplazamiento forzado" y cambios territoriales, así como de ataques militares que han causado un "desastre humanitario". También destaca el "rol vital" de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) y reafirma el compromiso para seguir financiándola.

Otros puntos incluyen la exigencia de que Israel cese las actividades de asentamientos en la Ribera Occidental y la violencia de algunos de los residentes de esa zona, la vinculación de la normalización regional con la creación de un Estado palestino, y un llamado a aceptar a Palestina como miembro pleno de la ONU. Además, la declaración pide la revisión de los libros de texto educativos palestinos e israelíes, debido a las acusaciones de que en las escuelas de Gaza y la Ribera Occidental se adoctrina en el odio contra los judíos.

Visita del secretario de Estado Marco Rubio a Israel



En medio de estas tensiones, el secretario de Estado Marco Rubio iniciará una visita a Israel y el Reino Unido a partir del próximo sábado. Según el Departamento de Estado, Rubio reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y discutirá los objetivos de la guerra del Estado judío contra el terrorismo. También se reunirá con familias de rehenes para enfatizar que su liberación es una prioridad.

En el Reino Unido, Rubio se unirá a la delegación del presidente Donald Trump y abordará temas como el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, la prevención del desarrollo nuclear de Irán, y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, junto con un alto el fuego en Gaza.