El Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por supuestamente intentar un golpe de Estado

Agustina Blanco 11 de septiembre, 2025

El Tribunal Supremo de Brasil sentenció al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su rol en un complot para anular las elecciones de 2022 y aferrarse al poder.

En un giro inesperado, la Primera Sala del tribunal adelantó la sesión de sentencia, originalmente programada para el viernes, y dictó la pena este jueves tras declarar culpable al exmandatario por cuatro votos contra uno, según reseña EFE.

Bolsonaro fue condenado por cinco cargos: planear un golpe de Estado, participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus seguidores el 8 de enero de 2023.

La fiscalía señaló que el complot incluía planes para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, utilizando explosivos, armas de guerra o veneno.

La decisión fue respaldada jueces Cármen Lúcia Antunes Rocha, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin. Por su parte, el juez Luiz Fux fue el único que votó por la absolución, argumentando falta de pruebas directas contra Bolsonaro. Además del expresidente, otros siete acusados, incluidos exministros y antiguos jefes militares, fueron condenados en el mismo proceso.

Reacciones



La condena desató una respuesta inmediata de la familia Bolsonaro. El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, expresó su indignación frente a la residencia de su padre, donde este permanece bajo arresto domiciliario. “No aceptaremos esta condena. Lucharemos hasta el fin”, afirmó, según reseña CNN.