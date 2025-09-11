El Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por supuestamente intentar un golpe de Estado
El Tribunal Supremo de Brasil sentenció al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su rol en un complot para anular las elecciones de 2022 y aferrarse al poder.
En un giro inesperado, la Primera Sala del tribunal adelantó la sesión de sentencia, originalmente programada para el viernes, y dictó la pena este jueves tras declarar culpable al exmandatario por cuatro votos contra uno, según reseña EFE.
Bolsonaro fue condenado por cinco cargos: planear un golpe de Estado, participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus seguidores el 8 de enero de 2023.
La fiscalía señaló que el complot incluía planes para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, utilizando explosivos, armas de guerra o veneno.
La decisión fue respaldada jueces Cármen Lúcia Antunes Rocha, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin. Por su parte, el juez Luiz Fux fue el único que votó por la absolución, argumentando falta de pruebas directas contra Bolsonaro. Además del expresidente, otros siete acusados, incluidos exministros y antiguos jefes militares, fueron condenados en el mismo proceso.
Reacciones
La condena desató una respuesta inmediata de la familia Bolsonaro. El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, expresó su indignación frente a la residencia de su padre, donde este permanece bajo arresto domiciliario. “No aceptaremos esta condena. Lucharemos hasta el fin”, afirmó, según reseña CNN.
El Tesoro sanciona al juez brasileño Alexandre de Moraes por violaciones a los derechos humanos
El presidente Donald Trump sobre la justicia de Brasil
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones bajo la Ley Global Magnitsky bloqueando cualquier bien de Moraes en territorio estadounidense y prohibiendo transacciones con personas o entidades de EEUU.
Estas acciones siguen a la revocación de su visa y la de sus familiares directos por el Departamento de Estado, por su rol en campañas de censura contra ciudadanos estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió a Moraes como responsable de una "cacería de brujas" que amenaza intereses y libertades estadounidenses.
Por su parte el presidente Donald Trump impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños, efectivo desde el 6 de agosto, en respuesta por la persecución política contra Bolsonaro y sus seguidores, considerada una violación grave de derechos humanos; aunque se eximieron cerca de 700 productos clave como aeronaves, energía y jugo de naranja para mitigar impactos económicos.