Maduro amenaza a Washington y lanza una operación militar ante la presencia de EEUU en el mar Caribe

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de una operación militar de "resistencia" ante la presencia del Ejército de los Estados Unidos en el mar Caribe.

La acción del Pentágono movilizando a sus tropas en el Caribe -vía usada por narcotraficantes venezolanos para transportar cargamentos de droga hasta EEUU- fue calificada por Maduro como una "amenaza" para la seguridad y los intereses de su país.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano, jamás de los jamases", afirmó el dictador venezolano, en declaraciones recogidas por AFP.

"Este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo. Si tenemos que volver a combatir, combatiremos por la libertad de nuestra patria grande", añadió Maduro. "Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (...) está ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes".

Las tensiones bilaterales se acentuaron después de que el Pentágono destruyera una narcolancha que se dirigía a los EEUU por el mar Caribe -fueron abatidos 11 criminales- y con la posterior respuesta del régimen de Maduro enviando dos aviones de combate F-16 que sobrevolaron un destructor estadounidense.

Pronto, miembros de la Administración Trump defendieron su acción. Primero, el vicepresidente JD Vance, quien dijo que "matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas".

Posteriormente, el secretario de Guerra (anteriormente, de Defensa), Pete Hegseth, imitó las palabras de Vance y lanzó una clara advertencia al régimen de Maduro.

"No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados sobre una isla flotante del poder estadounidense y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país", aseguró Hegseth.