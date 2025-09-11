China sanciona a la popular red social RedNote por su gestión de contenidos

(ARCHIVOS) Una foto de una mujer con su teléfono mostrando la aplicación china RedNote AFP .

Publicado por Virginia Martínez 11 de septiembre, 2025

(AFP) El organismo regulador de internet de China anunció este jueves que ordenó "medidas disciplinarias y punitivas" contra la popular red social RedNote, incluidas "sanciones estrictas" por su gestión de contenidos.

La aplicación, que en chino se llama Xiaohongshu, está enfocada en los usuarios que comparten contenidos apolíticos sobre cocina, tendencias, deportes, celebridades o decoración. Coloquialmente es conocida como el Instagram chino.

La declaración del regulador de internet chino indicó que las "personas responsables" de la plataforma serán sancionadas, ya que la empresa incumplió "su responsabilidad principal de gestión de contenidos".

"Falta de diligencia"

"Estas medidas incluyen una convocatoria a entrevistas, una orden de corregir las infracciones en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas", indicó la agencia en el texto, sin dar más detalles sobre la naturaleza de estas sanciones.

El organismo chino que regula el ciberespacio reprocha específicamente a la plataforma su "falta de diligencia" para "asumir su responsabilidad principal en la gestión del contenido" difundido en línea.

Las críticas apuntan contra "la presencia frecuente, en las secciones clave de su lista de tendencias, de múltiples entradas que promueven excesivamente las noticias personales de celebridades y contenidos triviales, afectando así el ecosistema de internet", indicó el regulador.

Xiaohongshu confirmó la citación y la sanción "por la mala gestión de sus búsquedas de tendencia" y declaró que espera aprender "una lección". También anunció que creó un grupo de trabajo dedicado a "la rectificación".