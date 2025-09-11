El embajador británico en EEUU, Peter Mandelson, destituido por sus vínculos con Epstein

Peter Mandelson, durante una visita a la Casa Blanca en 2025 AFP .

Publicado por Virginia Martínez 11 de septiembre, 2025

(AFP) El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue destituido debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, anunció el jueves el Foreign Office, pocos días antes de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que el cese es consecuencia de unos correos electrónicos entre el veterano diplomático del Partido Laborista y el delincuente sexual.

La decisión del Gobierno británico llega horas después de que medios como The Sun y Bloomberg informaran de que Mandelson envió mensajes de apoyo a Epstein mientras el financiero estaba siendo investigado por delitos sexuales en 2008.

"Pienso mucho en ti y me siento impotente y furioso por lo que ha pasado", habría escrito Mandelson a Epstein según estos reportes.

En los mensajes, enviados poco antes de que el magnate se declarara culpable para llegar a un acuerdo en ese caso, Mandelson también lo animaba a "luchar por una liberación anticipada".

La cancillería británica argumentó que los documentos revelados esta semana "muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sensiblemente diferente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento".

El texto del Foreign Office destaca en particular "la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada", lo que "constituye información nueva" para el gobierno británico.

"En vista de ello, y teniendo en cuenta a las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido destituido como embajador con efecto inmediato", señala el texto.

Apoyo inicial de Starmer

El miércoles, el primer ministro británico, Keir Starmer, había expresado su apoyo a su embajador en Washington tras la publicación de una carta escrita en 2003 por Mandelson a Epstein, en la que lo calificaba como su "mejor amigo".

Peter Mandelson y Keir Starmer, en un encuentro en mayo de 2025Cordon Press.

La presión sobre Starmer había ido en aumento durante varios días, tras nombrar a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con el fin de intentar consolidar los lazos entre su Gobierno y Trump.

Pese a ello, Starmer había defendido el miércoles a su embajador ante el Parlamento británico, destacando que "ha expresado en varias ocasiones su profundo pesar por haber estado asociado" con Epstein.

El primer ministro añadió que Epstein fue un "criminal despreciable" que "destruyó la vida de muchas mujeres y niñas".