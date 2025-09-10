Francia: el nuevo primer ministro promete romper con el pasado en medio de protestas violentas

Publicado por Carlos Dominguez 10 de septiembre, 2025

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió este miércoles una "ruptura" con sus predecesores, al asumir como quinto jefe de Gobierno desde 2024, en plenas protestas contra el presidente Emmanuel Macron que dejaron cientos de detenidos.

Sus primeras horas en el cargo estuvieron marcadas por bloqueos y manifestaciones, organizados a través de la redes sociales, que dejaron 473 detenidos, casi la mitad en París, según las autoridades.

Varias ciudades vivieron choques con la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En París, un edificio se incendió posiblemente de forma involuntaria durante una intervención policial, según la fiscalía.

El desencadenante fue el plan presupuestario para 2026 que el exprimer ministro François Bayrou quería aprobar antes de caer el lunes ante el Parlamento. Este preveía recortes por $51.600 millones y la supresión de dos días feriados.

Lecornu, un soldado fiel

Lecornu, nombrado este martes primer ministro, ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania, y está considerado un aliado leal y discreto de Emmanuel Macron.

El político, de 39 años, ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el Gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de Gobierno provocados por la inestabilidad política actual.

En junio de 2017, Lecornu aterrizó en el Gobierno, con 31 años. Desde entonces, se ha mantenido en carteras como Transición Ecológica, Territorios, Ultramar y Defensa, bajo la dirección de hasta seis primeros ministros diferentes.

El también exalcalde de Vernon sumó puntos con Macron al organizar el Gran Debate, una gira de discusiones que el presidente realizó con políticos locales para acabar con las protestas sociales de los "chalecos amarillos".

Un hombre sin mucha carisma

En diciembre de 2024, Lecornu estuvo en las apuestas para primer ministro, pero entonces François Bayrou persuadió al presidente de que él era la mejor persona para el puesto.

El nuevo primer ministro "es un fiel de Macron que no lo eclipsará. Su balance en Defensa es bastante bueno", destacó recientemente a AFP un diplomático, bajo condición de anonimato.

"Lecornu es el buen soldado que, además, no tiene demasiado carisma", subrayó un consejero ministerial.

En 2022, el nuevo primer ministro animó activamente la campaña electoral que llevó a la reelección de Macron.