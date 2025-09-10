Cuba condenada a la oscuridad: la isla sufre un nuevo apagón nacional
El país reportó desde octubre de 2024, al menos cinco apagones generalizados, algunos de varios días. La empresa controlada por el régimen de La Habana dijo que "se tomarán acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema", sin ofrecer más detalles.
Cuba ha sufrido este miércoles un nuevo apagón general tras la caída de su termoeléctrica Antonio Guiteras en el centro del país, informó en redes sociales la estatal Unión Eléctrica (UNE). Es el quinto incidente de carácter nacional en el último año que registra la isla.
"09:14 | Caída del Sistema Electroenergético Nacional tras salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras", escribió la UNE en su cuenta de X, sin dar más detalles.
La empresa controlada por el régimen de La Habana también agregó en otro mensaje que "se tomarán acciones de conjunto con las máximas autoridades para la recuperación del sistema". Hasta el momento la isla caribeña se mantiene desconectada totalmente del sistema eléctrico y sus 15 provincias permanecen a oscuras.
El pasado domingo una falla en una línea eléctrica del oriente de Cuba provocó igualmente la desconexión total de cinco provincias, aunque poco antes de la medianoche las autoridades informaron del restablecimiento del servicio eléctrico en una de estas regiones. El resto estuvo más de 12 horas en la penumbra.
Este apagón agrava la situación que vive el país caribeño, donde los cortes programados de electricidad han ido en aumento durante los últimos meses, y algunas poblaciones apenas tienen energía tres horas al día.
Cuba enfrenta una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica, con ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.
La instalación de 28 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.
Una isla incomunicada
Esto ocurre mientras el país comunista enfrenta una profunda crisis económica, la peor en 30 años, que ha provocado escasez de alimentos, medicinas, combustibles y una creciente inflación, sumado al recrudecimiento de la represión por parte del régimen a los ciudadanos y la falta de libertades que vive Cuba.
Junto a la desconexión del SEN, y los extensos apagones, la nación caribeña sufre también una caída constante de la conectividad a Internet, que interfiere en el acceso a la información y otros servicios online necesarios para la vida diaria de la población cubana.