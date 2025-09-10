El experto en seguridad Luis Quiñónez le aseguró a Voz News que Estados Unidos ejecutará una incursión militar en suelo venezolano

Publicado por Virginia Martínez 10 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al militar retirado y experto en temas de seguridad Luis Rodolfo Quiñónez sobre los acontecimientos que podrían ocurrir próximamente en Venezuela, ante el operativo militar desplegado por el presidente Donald Trump en el Mar Caribe contra varios grupos narcoterroristas entre los que se incluyen el Cártel de los Soles, el cual es controlado por importantes jerarcas de la dictadura socialista de Nicolás Maduro.

Ante la pregunta de si la administración republicana estaba preparando una incursión militar en suelo venezolano, Quiñónez respondió: “Definitivamente. Como te dije, ¿Qué manera va a tomar? Todavía no estamos muy seguros. Pero si fueramos a decir de 0 a 10 cuales son las más probables, siete sería de que vamos a ver una operación conjunta de militares venezolanos que nos van ayudar para que hagamos un movimiento conjunto y lo agarremos rapidito, los encerremos y se acabó la bulla. […] Eso va a ser una campaña que si se extiende 48 horas será demasiado. Yo diría 18 horas y se acabó la fiesta”.

En otra parte de la entrevista, Quiñónez explicó que habrían ciertas figuras dentro del Cártel de los Soles con más poder que el mismo Maduro, y comentó que estas querrían negociar con Estados Unidos. “Parece que hay unas personas que están más arriba de él y lo controlan hasta cierto punto. Ellos ofrecieron entregarlo si nosotros no invadíamos y desistíamos de ir a buscar a quienes eran el resto de esta junta criminal. Están dispuestos a sacrificarlo a el, nos lo entregan a cambio de que los dejemos en paz. Pero sabemos que ellos son en realidad la gente del poder detrás del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, y no nos interesa dejarlos ir porque sabemos que entonces el cáncer va a volver a salir dentro de un año”, destacó Quiñónez.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.