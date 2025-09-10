Polonia anunció que drones rusos penetraron su espacio aéreo y activó un operativo militar para neutralizarlos
Las Fuerzas Armadas alertaron a todos los ciudadanos residentes en Polonia a permanecer en sus casas por razones de seguridad ante la respuesta bélica que estaban llevando a cabo contra los drones rusos.
El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia anunció que varios drones rusos penetraron su espacio aéreo este miércoles, asegurando que habían activado un operativo militar para rastrear dichas aeronaves y neutralizarlas. En un comunicado a través de su cuenta de X, dicho cuerpo militar alertó a todos los ciudadanos residentes en Polonia a permanecer en sus casas por razones de seguridad ante la respuesta bélica que estaban llevando a cabo contra los drones rusos.
“Atención: durante el ataque de hoy de la Federación Rusa contra objetivos ubicados en el territorio de Ucrania, nuestro espacio aéreo fue violado en repetidas ocasiones por objetos tipo dron. Se está llevando a cabo una operación destinada a identificar y neutralizar dichos objetos. Por orden del Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, se han desplegado armas y los servicios están trabajando activamente para localizar los objetos derribados. Enfatizamos que la operación militar continúa y hacemos un llamado a la población a permanecer en sus hogares. Las áreas más amenazadas son los voivodatos de Podlaskie, Mazowieckie y Lubelskie. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está monitoreando la situación actual, y las fuerzas y recursos bajo su mando permanecen plenamente preparados para una respuesta inmediata”, comentó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, país que forma parte de la OTAN.
❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53
Asimismo, el primer ministro polaco Donald Tusk comunicó a través de su cuenta de X que Rusia había violado el espacio aéreo de su país con la incursión de los drones, y agregó que el ejército de Polonia habría ya usado armamento contra estos, sin detallar cuántos habrían logrado neutralizar. “Se está llevando a cabo una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco. El ejército utilizó armamento contra los objetos. Estoy en contacto constante con el presidente y con el ministro de Defensa. Recibí un informe directo del comandante operativo”, comentó Tusk.
Alerta de la Fuerza Aérea de Ucrania
Pocas horas antes, el cuerpo militar anunció que había activado sus defensas aéreas en el más alto estado de preparación, luego de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera que drones rusos habían cruzado su espacio aéreo. En un comunicado a través de su cuenta de X, las Fuerzas Armadas de Polonia, detallaron que habían activado todos los procedimientos necesarios para asegurar su espacio aéreo, mientras Rusia llevaba a cabo ataques nocturnos a gran escala en suelo ucraniano.
“Atención: en la noche del 9 al 10 de septiembre de 2025, la Federación Rusa está llevando a cabo otro ataque masivo contra instalaciones ubicadas en el territorio ucraniano. Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha activado todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas de defensa aérea terrestre y de reconocimiento por radar han alcanzado el más alto estado de preparación. Estas acciones son de carácter preventivo y están destinadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la región amenazada. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está monitoreando la situación actual, y las fuerzas y recursos bajo su mando permanecen completamente listos para una respuesta inmediata”, comunicaron las Fuerzas Armadas polacas.
“Este es un acto de guerra”
“Rusia está atacando al aliado de la OTAN, Polonia, con drones iraníes Shahed, a menos de una semana de que el presidente Trump recibiera al presidente Nawrocki en la Casa Blanca. Este es un acto de guerra, y agradecemos a los aliados de la OTAN por su rápida respuesta a la continua agresión no provocada del criminal de guerra Putin contra naciones libres y productivas. Insto al presidente Trump a responder con sanciones obligatorias que lleven a la bancarrota la maquinaria de guerra rusa y armen a Ucrania con armas capaces de atacar a Rusia. Putin ya no se conforma solo con perder en Ucrania mientras bombardea a madres y bebés, ahora está poniendo a prueba directamente nuestra determinación en territorio de la OTAN. Putin declaró que ‘Rusia no conoce fronteras’. Las naciones libres y prósperas le enseñarán a Rusia sobre las fronteras”, señaló Wilson.