Alemania: un incendio por presuntos "motivos políticos" provoca un apagón masivo en Berlín

9 de septiembre, 2025

Decenas de miles de hogares en Berlín se quedaron sin electricidad este martes por la madrugada, debido a un incendio de dos postes de la red de distribución en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, informó la policía.

De acuerdo a las autoridades, el incendio habría afectado a dos torres de transmisión de alta tensión necesarias para que la energía llegue a los distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, AltJohannisthal, Oberschoeneweide y Altglienicke.

Según un portavoz de Stromnetz Berlin, gestor de la red eléctrica de la ciudad, 50.000 clientes se vieron afectados. Sin embargo, la compañía afirmó que hacia las 10:00 am (hora local) se había restablecido el suministro para unos 15.000 de ellos.

Una presunta "motivación política"

Anja Dierschke, portavoz de la Policía de Berlín, dijo a AFP: "En vista de que dos postes de electricidad fueron incendiados al mismo tiempo, es muy probable que fuera provocado", señalando que no se descarta que se trate de un incendio criminal. Dierschke dijo que tampoco "se descarta que el origen del fuego tuviera motivación política".

Por otra parte, la policía aseguró que unos 43.000 hogares y 3.000 empresas se vieron afectados por los cortes de electricidad, entre los que hay varias residencias de ancianos, escuelas, guarderías y tranvías, indicó la fuente policial.