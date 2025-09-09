Más de 20 muertos en un bombardeo ruso en el este de Ucrania

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2025

Al menos 21 personas murieron este martes en un ataque ruso contra un pueblo del este de Ucrania, denunció el presidente Volodimir Zelenski.

"Un salvaje ataque ruso con una bomba aérea sobre el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk", mató a "más de 20 personas", dijo Zelenski en X. El bombardeo ocurrió mientras los habitantes estaban recibiendo sus jubilaciones, agregó el jefe de Estado, quien instó a la comunidad internacional a tomar "medidas fuertes" contra Rusia.

En Ucrania, el correo distribuye las pensiones a más de dos millones de personas, sobre todo en las zonas rurales cercanas al frente, donde los servicios públicos y los bancos tuvieron que cerrar sus puertas.

"El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas", declaró Zelenski.

En su publicación, el presidente ucraniano adjuntó un vídeo que muestra cadáveres esparcidos por el suelo cerca de una camioneta muy dañada del servicio de correos públicos, que suele utilizarse para distribuir las pensiones en las zonas rurales.

El ataque es "puro terrorismo"

Por su parte, el gobernador regional, Vadim Filashkin, informó de "al menos 21 muertos" y la misma cantidad de heridos.

"No se trata de una acción militar, sino de puro terrorismo", aseveró Filashkin. "Los servicios de emergencia, los médicos, la policía y las autoridades locales se encuentran actualmente en el lugar", precisó, en declaraciones recogidas por AFP.