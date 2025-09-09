El exsubdirector de inteligencia del Comando Sur afirmó que la visita de Hegseth a Puerto Rico puede ser la preparación de una escalada contra Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al exsubdirector de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos, Jesús Romero, con quién conversó sobre la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a Puerto Rico, así como también sobre los esfuerzos que la Administración del presidente Donald Trump tiene en marcha contra varios de los más importantes grupos narcoterroristas de América Latina, incluyendo el Cártel de los Soles en Venezuela.

Sobre la pregunta de si la visita de Hegseth podría representar la preparación de una escalada contra el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, Romero comentó: “Definitivamente que si, pero yo creo que tiene un significado aún más alto de lo que nosotros pensamos. El Departamento de Guerra recibió el borrador de estrategia de guerra para el 2025, y debajo de este borrador entiendo yo que la seguridad del hemisferio recibe una prioridad más alta que cualquier otra. Eso quiere decir que dentro de las opciones y dentro de los problemas que pudiésemos tener, el hecho de que estamos con este contingente en el Caribe es directamente respondiendo a la prioridad de los Estados Unidos”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.