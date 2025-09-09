Pete Hegseth motiva a las tropas desde Puerto Rico mientras EEUU intensifica su guerra contra los cárteles en el Mar Caribe: “Lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de septiembre, 2025

Mientras la Administración Trump se prepara para desplegar cazas F-35 en su guerra contra el narcoterrorismo en el hemisferio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sorprendió al viajar a Puerto Rico junto a Dan Caine, general de la Fuerza Aérea y presidente del Estado Mayor Conjunto. Desde la isla, donde yace la Base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea, lugar clave para la movilización de tropas estadounidenses al resto del mundo, Hegseth se reunió con altos funcionarios y motivó directamente a los soldados estadounidenses desplegados, a quienes advirtió que no se encuentran en un simple “entrenamiento”, sino en una “misión” contra los cárteles de droga en la región.

“La razón por la que me gusta tanto el nombre Departamento de Guerra no es porque ame la guerra. No lo hago, y ustedes tampoco. Es porque busco y amo la paz, y quienes aman y anhelan la paz deben prepararse para la guerra. Estamos en el departamento de la fuerza para la paz a través de la fuerza”, dijo el secretario de Guerra a las tropas.

Luego, desde el USS Iwo Jima, uno de los buques de asalto que Estados Unidos desplegó en el Caribe para combatir a los cárteles de la droga, Hegseth fue aún más claro: “Creo que esta podría ser la imagen más hermosa que he visto en toda mi vida. Mirando estos rostros, contemplando este Caribe desde una isla flotante del poder estadounidense, en la primera línea de defensa de la patria americana. No se equivoquen: lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América para poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense”.

“A los marineros y marines del Iwo Jima, les deseo buena suerte, es un honor estar a bordo con ustedes hoy. Ustedes son una representación increíble de Estados Unidos y del poder estadounidense. Están entrenados, están preparados, están listos y son letales. Y el pueblo estadounidense confía en ustedes para asegurar que la patria se mantenga protegida. Así que les digo: no es si, es cuándo. Están en misión. Los narcoterroristas y traficantes de drogas han sido advertidos. Ya no se permitirá el envenenamiento del pueblo estadounidense. Y todo el poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, empleado con precisión y con una misión clara, será utilizado para garantizar que el pueblo estadounidense esté protegido”.

Las severas palabras de Hegseth, transmitidas por las cuentas oficiales del Pentágono, se producen días después de que el Departamento de Defensa derribase una lancha rápida proveniente de Venezuela que, según el propio presidente Donald Trump, transportaba droga hacia Estados Unidos. Según Trump y los voceros oficiales de la Casa Blanca, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio, once tripulantes murieron durante la operación, todos ellos pertenecientes al grupo criminal ‘Tren de Aragua’ (TdA), designado por EEUU como organización terrorista.

El TdA, vinculado al régimen autoritario de Nicolás Maduro, está directamente vinculado a las altas esferas del poder en Venezuela, especialmente al ‘Cártel de los Soles’, otra organización narcoterrorista venezolana liderada por el propio Maduro, el alto jerarca chavista Diosdado Cabello y diversos generales venezolanos. Ambos grupos están acusados de inundar a EEUU con cocaína y otros estupefacientes, según las agencias de seguridad estadounidenses.

Maduro y Cabello están acusados por narcotráfico en EEUU y tienen una recompensa respectiva de $50.000.000 y $25.000.000 por información que conduzca a su captura.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, confirmó que la visita de Hegseth se produjo en el marco de la campaña antidrogas de la Casa Blanca, y mencionó directamente al dictador Maduro durante una rueda de prensa.

“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico”, dijo González, antes de advertir que estos despliegues forman parte de “un mensaje directo al líder del cartel en Venezuela Nicolás Maduro de que los Estados Unidos no le van a pasar una más”.

Cuando la prensa le preguntó a González cuantas tropas se esperaban en Puerto Rico y por cuánto tiempo, la gobernadora afirmó que aún no hay claridad sobre el asunto, porque la operación apenas estaba comenzando.

“Siguen llegando, no hay un número definido”, dijo la gobernadora con relación a los marines desplegados. “Esto acaba de comenzar, el reposicionamiento en la isla de fuerza militar para atacar el narcotráfico en toda la jurisdicción del Caribe. Puerto Rico es la frontera de los Estados Unidos en el Caribe por su cercanía a Venezuela y Colombia”.

Las autoridades estadounidenses también han advertido que las operaciones letales contra los cárteles continuarán y que los países de la región deben estar preparados para ello.