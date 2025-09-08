España: el socialista Pedro Sánchez anuncia un paquete de medidas contra Israel

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2025

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes varias medidas en contra de Israel. Entre ellas un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el ejército israelí.

El Gobierno de España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, "ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina". El anuncio de Sánchez se hizo en una declaración desde el Palacio de la Moncloa en Madrid.

"Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro (Benjamin) Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina", continuó el dirigente de izquierda.

Entre las medidas, que se ejecutarán "de manera inmediata", destaca la aprobación de una ley que "consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023".

Asimismo, se prohibirá la escala en puertos españoles "a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes", así como se denegará la entrada a espacio aéreo español a aeronaves que "transporten material de defensa destinado a Israel".

Las medidas también incluyen prohibir la entrada a territorio a personas "que participen de forma directa en el genocidio", vetar el ingreso de productos "provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania" y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

El Gobierno de Israel acusa a España de llevar adelante una "campaña antiisraelí y antisemita"



El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó este lunes al gobierno español de antisemitismo después de que su presidente, Pedro Sánchez hiciera las declaraciones.

"Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita", escribió Saar en un largo mensaje en la red X.

El ministro afirmó que, a modo de sanción, su Gobierno prohibirá además la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.