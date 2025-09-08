Condenan a cadena perpetua a la australiana que mató a sus familiares con hongos tóxicos

Publicado por Diane Hernández 8 de septiembre, 2025

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.

Tras un mediático juicio, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

La mujer de 50 años sostuvo durante el proceso judicial que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con Amanita phalloides, o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un "trauma" a sus víctimas y a sus familias. "Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas", afirmó.

"La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes", le dijo a la mujer.

Sin derecho a condicional hasta los 83 años Patterson recibió como condena una cadena perpetua, pero el juez le permitió optar a la libertad condicional después de 33 años, cuando ella tenga 83 años de edad. Ahora tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

​

​En julio, un jurado de 12 personas halló a la mujer culpable de la muerte de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.



Simon también había sido invitado a la fatídica cena, pero desistió un día antes y envió un mensaje a Patterson diciendo que se sentía "incómodo" asistiendo. La pareja, separada desde hacía tiempo pero aún casada legalmente, estaba discutiendo por la pensión alimenticia de los hijos de Simon.

Otro cargo de intento de asesinato

Patterson también fue declarada este lunes responsable de intentar asesinar al esposo de Wilkinson, Ian, el único sobreviviente del almuerzo con las setas venenosas.

Tras la sentencia de este lunes, el hombre, un pastor de una iglesia local, agradeció por las "oraciones y mensaje de apoyo", pero pidió privacidad mientras la familia continúa su duelo.