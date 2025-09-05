Alemania: apuñalan a una profesora en un centro de formación profesional en Essen

Publicado por Carlos Dominguez 5 de septiembre, 2025

Una profesora fue apuñalada este viernes en un centro de formación profesional en Essen, en el oeste de Alemania, indicó la policía. Por el momento, las autoridades no han dado ninguna información sobre la identidad del agresor, quien resultó herido de bala durante su detención.

"La profesora sufrió heridas de arma blanca durante el ataque", señaló en X la policía de la región de Renania del Norte-Westfalia, precisando que se había desplegado un gran número de agentes en el lugar.

El diario alemán Bild reportó que la víctima habría sufrido una herida en el abdomen que requiere una operación quirúrgica de urgencia y que el autor de los hechos sería un alumno de este centro de formación profesional.

Por su parte, el portavoz de la policía de Essen, Pascal Pettinato, declaró en la cadena NTV que no podía decir si se trataba de un ataque "dirigido o no dirigido".

Alice Weidel, líder del partido conservador AfD, se pronunció en X para denunciar que el hecho ocurrió en una región gobernada por el partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), presidido por el primer ministro Friedrich Merz, y aseguró que el atacante es un kosovar de 18 años.

NOTICIA EN DESARROLLO