Putin afirma que tropas occidentales en Ucrania serían "objetivos legítimos" para el Ejército ruso

Publicado por Carlos Dominguez 5 de septiembre, 2025

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este viernes que cualquier fuerza occidental desplegada en Ucranía representaría un "objetivo legitimo" para el Ejército ruso.

"Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos", dijo Putin en un foro económico en la ciudad oriental de Vladivostok.

El presidente ruso añadió que un despliegue de este tipo no favorece la paz a largo plazo y reiteró que el estrechamiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales forma parte de lo que considera como "causas fundamentales" del conflicto.

El líder del Kremlin argumentó que si se logra un acuerdo, la presencia de tropas en Ucrania no será necesaria.

"Si se toman decisiones que lleven a la paz, a una paz a largo plazo, entonces simplemente no veo el sentido de su presencia en el territorio de Ucrania, porque si se logra un acuerdo nadie duda que Rusia va a cumplir a cabalidad", declaró.

Garantías fundamentales para una paz duradera

Las declaraciones de Putin se producen el día después de una reunión de aliados europeos que tuvo lugar en París, centrada en las garantías de seguridad de Ucrania.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron el jueves apoyar militarmente a Kiev en caso de que se concrete un cese el fuego con Rusia.

"Hoy tenemos 26 países que se han comprometido formalmente —algunos otros aún no han tomado una posición— a desplegar tropas como 'fuerza de seguridad' en Ucrania, o a estar presentes en tierra, mar o aire", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a los periodistas después de la cumbre.

Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados. Por su parte, Ucrania sostiene que estas garantías de seguridad son fundamentales para un acuerdo de paz que asegure que Rusia no vuelva a lanzar una ofensiva contra su territorio.