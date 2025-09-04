Macron asegura que 26 países se comprometen a participar en la seguridad de Ucrania tras la guerra

Publicado por Virginia Martínez 4 de septiembre, 2025

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que veintiséis países se han "comprometido" a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino.

"Hoy tenemos 26 países que se han comprometido formalmente —algunos otros aún no han tomado una posición— a desplegar tropas como 'fuerza de seguridad' en Ucrania, o a estar presentes en tierra, mar o aire", dijo Macron a los periodistas después de la cumbre.

Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, "el día en que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad", explicó, ya sea mediante un "alto el fuego", un "armisticio" o un "tratado de paz".

Por lo tanto, agregó que no se trata de "librar una guerra contra Rusia", sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro.

El dirigente francés aseguró que Alemania, Italia y Polonia eran "contribuyentes importantes" entre los 26.

Estos tres países habían expresado sus reservas sobre un compromiso, que condicionan en particular a una "red de seguridad" sólida por parte de Washington.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró tras la reunión que Roma no enviará tropas a Ucrania.

Alemania, por su parte, tiene la intención de contribuir al refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania y al equipamiento de sus fuerzas terrestres, según informaron fuentes gubernamentales a AFP.

El apoyo estadounidense fue el tema central de una videoconferencia con el presidente Donald Trump tras la cumbre, en la que también participó su enviado especial Steve Witkoff, presente en el palacio del Elíseo.

No se hizo ningún anuncio al respecto.

Emmanuel Macron se mostró optimista y aseguró que el "apoyo estadounidense" a estas garantías de seguridad para Ucrania se ultimará en los "próximos días" y que Washington había sido "muy claro" sobre su participación.

La reunión, que se celebró en el palacio presidencial francés, pero también por videoconferencia, fue una oportunidad para que los europeos reafirmaran su voluntad de hacer todo lo posible para empujar a Rusia a negociar.

Al término de la reunión, Emmanuel Macron aseguró que los europeos impondrían nuevas sanciones en colaboración con Estados Unidos si Moscú sigue rechazando la paz.

También mencionó un trabajo conjunto con Washington, que incluiría además medidas punitivas contra los países que apoyan la economía rusa o ayudan a Rusia a eludir las sanciones.

Donald Trump, que se declaró muy decepcionado con su homólogo ruso, advirtió el miércoles que "ocurrirán cosas" si Moscú no responde a sus expectativas de paz.

Trump prometió, durante una reunión con seis líderes europeos celebrada el 18 de agosto en Washington, que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad, sin especificar cuáles.