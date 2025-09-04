Farsa descubierta: el falso informe contra Israel de falsos expertos que difundió la prensa internacional

Publicado por Leandro Fleischer 4 de septiembre, 2025

La Asociación Internacional de Académicos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés), una organización que recientemente aprobó una resolución que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza, una resolución que fue difundida por importantes medios internacionales, como la BBC, The Guardian y The Washington Post, ha tomado decisiones drásticas para intentar ocultar que en realidad su agrupación es una farsa, que no está conformada por expertos, y que su informe antiisraelí está basado en mentiras y distorsiones.

Los medios de comunicación mencionados destacaron esta declaración de la IAGS, presentándola como una posición definitiva de especialistas en el tema.

Según Melanie O’Brien, presidenta de la IAGS, la resolución cuenta con el respaldo de casi el 90% de los votos y representa la opinión de expertos en estudios de genocidio. Sin embargo, al examinar más de cerca, surgen serias irregularidades, informó The Free Press.

La organización permite que cualquiera se una como miembro con sólo completar un formulario y pagar una cuota de 30 dólares, sin requisitos académicos estrictos. Salo Aizenberg, miembro de la Junta de Honest Reporting y colaborador de NGO Monitor, descubrió esto y se inscribió fácilmente, compartiendo su experiencia en X. Tras su publicación, otros se sumaron de manera irónica, incluyendo perfiles ficticios como Emperor Palpatine de Star Wars, Adolf Hitler de Gaza y Mo Cookie, una versión del personaje Monstruo de las Galletas con una bufanda del logo de Hamás.

La IAGS desactiva páginas de miembros y elimina su cuenta de X



Recientemente, Eitan Fischberger, un escritor e investigador que se unió a la IAGS de manera similar a los perfiles paródicos, afirmó en X que la asociación ha desactivado las páginas individuales de miembros, marcándolos como inactivos —incluyendo la suya propia—, y ha eliminado su cuenta en la plataforma.

Fischberger criticó esta decisión como una contradicción con el modelo de membresía abierta que promocionaban, y cuestionó si habrá responsabilidad por las afirmaciones difundidas, además de reclamar el reembolso de su cuota de 30 dólares. Esto sugiere un intento de la IAGS por limitar la visibilidad tras las controversias.

Un aluvión de irregularidades



La IAGS afirma tener alrededor de 500 miembros, en su mayoría académicos, pero también incluye a personas de diversos ámbitos relacionados con la prevención y educación sobre genocidios. Curiosamente, 80 de ellos se registran como residentes en Irak, un país no destacado por sus programas universitarios en esta área. Además, solo 108 miembros apoyaron la resolución, lo que representa apenas el 21,6% del total, no el 90% como se insinuó. Esta cifra proviene de 108 votos a favor de los 129 emitidos en total, indicó The Free Press.

El proceso de votación también genera dudas. Sara Brown, autora de un libro sobre género y genocidio en Ruanda, denunció en X que la dirigencia impidió comentarios críticos antes de la votación y canceló un foro público prometido. Además, se negó a revelar los nombres de los autores de la resolución.

Informe falso



El documento en sí contiene imprecisiones: menciona 59.000 muertes en Gaza sin diferenciar entre civiles y terroristas de Hamás. Omite detalles sobre cómo Hamás ubica armas en hogares, escuelas y hospitales, o cómo sus militantes visten de civil y usan una red de túneles bajo edificios residenciales. Además, incluye referencias a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU criticada por publicaciones antisemitas, como una en X donde acusa a muchos judíos de vivir una "mentira" al apoyar a Israel, lo que lleva a un "genocidio".

Esta resolución no parece basarse en un análisis riguroso, sino en un enfoque sesgado. Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023, celebró la declaración en un comunicado. La embajadora Deborah Lipstadt, experta en genocidios, criticó a estos académicos por politizar el campo y no condenar a los iniciadores del conflicto, lo que revela mucho sobre sus prioridades.

Dado el consenso aparente, la IAGS debería publicar los nombres de quienes acusan a Israel de genocidio, sugiere The Free Press, que destaca en el informe cómo activistas se disfrazan de expertos para influir en la opinión pública.