El sismo de Afganistán deja ya más de 2.200 muertos y casi 4.000 heridos, según un nuevo balance oficial
Cuatro días después del terremoto, los habitantes de las aldeas de las montañas de Kunar siguen esperando la llegada de ayuda, dificultada por los desprendimientos y los deslizamientos de tierra.
Más de 2.200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán, informó este jueves el Gobierno de los talibanes en un balance actualizado.
Se trata del terremoto más mortífero en la historia reciente de ese país, que sufre frecuentes sismos debido a que está ubicado en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, declaró en X que la mayoría de los 2.205 muertos confirmados y casi 4.000 heridos se concentra en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, e informó de que continúan las operaciones de rescate.
Updated Report on Earthquake Casualties in Kunar Province— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) September 4, 2025
September 04, 2025
In the earthquake-affected areas of Noor Gul District (Mazar Dara), Chawkay District (Diwa Gul Dara and Chapa Dara), and Manogai District of Kunar Province, search and rescue operations continue to…
"Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente"
Unas 7.000 casas quedaron destruidas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar. El balance de víctimas podría aumentar, ya que "se han hallado cientos de cuerpos en las casas destruidas", advirtió Fitrat.
Este sismo llega "en el peor momento", según las oenegés y la ONU, que se han visto obligadas a reducir su ayuda al país debido a los recortes en la asistencia internacional.