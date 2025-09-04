Bolivia: detienen al ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde EEUU

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2025

El ex ministro boliviano Arturo Murillo fue deportado desde Estados Unidos a su país, tras cumplir una sentencia por un caso de lavado de dinero y a su llegada a Santa Cruz este jueves fue detenido para cumplir otras penas, constató un periodista de la AFP.

Murillo, de 61 años, fue condenado en EEUU en enero de 2023 a 70 meses de prisión por haber participado en el lavado de sobornos recibidos, a cambio de ayudar a una empresa estadounidense a obtener un contrato en la provisión de gases lacrimógenos.

Salió de prisión antes de cumplir la sentencia y un juez de migración ordenó a principios de mes su deportación. En Bolivia deberá responder por ocho causas en total.

Los otros procesos en contra del ex ministro tienen que ver con acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, robo agravado y uso indebido de influencias en contrataciones estatales.

Murillo fue ministro durante el gobierno interino de Jeanine Añez, una senadora de oposición que asumió el poder en 2019 después de los disturbios desatados por el fraude en las elecciones en las que Evo Morales intentó optar a un cuarto mandato.

El actual ministro de Gobierno del país andino, Roberto Ríos, informó la noche del miércoles de que una vez que Murillo tocara suelo boliviano se darían "cumplimiento a dos órdenes de aprehensión" de la justicia local.

Al aterrizar este jueves en la madrugada en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en el este, decenas de uniformados lo arrestaron y lo esposaron.

Los casos que implican a Murillo En octubre de 2024 Arturo Murillo fue condenado a ocho años de cárcel por la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecios, el mismo caso por el que también fue condenado en Estados Unidos.

​

​En febrero de 2025 fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por el ingreso desde Ecuador de equipos antidisturbios.

​

​Esas adquisiciones se produjeron en 2019, mientras Bolivia se encontraba sumergida en una fuerte convulsión social y las fuerzas de seguridad urgían por equipos antimotines, tras la salida de Morales.

​

​La movida de la oposición para sacar al izquierdista (Evo Morales) del poder desencadenó protestas callejeras de movimientos campesinos e indígenas que se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Deberá pagar 6,2 millones de dólares por una trama corrupta

Murillo fue devuelto a su país, tras cumplir su condena en EEUU, por un contrato para la compra por 5,7 millones de dólares de gases lacrimógenos.

Según la acusación, la empresa vendió material a Bolivia con un sobreprecio de casi 2,3 millones de dólares, mientras Murillo ocupaba la cartera de Gobierno.

La justicia estadounidense también determinó en abril de 2024 que la exautoridad pague a su país 6,2 millones de dólares, por esa trama corrupta.