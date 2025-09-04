La junta editorial del WSJ defiende el ataque agresivo contra la narco-embarcación venezolana: “EEUU no debería contenerse”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de septiembre, 2025

Tras el ataque aéreo que destruyó una embarcación rápida venezolana vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, la junta editorial del Wall Street Journal respaldó con claridad la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga en aguas del Caribe.

En un editorial publicado este miércoles, el diario calificó la acción como un “buen movimiento” y afirmó que Washington no debe limitarse en su lucha contra los cárteles y debe seguir realizando acciones ejemplificantes contra los grupos narcoterroristas.

El martes, el presidente Trump difundió un video en redes sociales en el que se observa la embarcación explotando tras un bombardeo de precisión. Según la Administración, el objetivo transportaba drogas y los 11 tripulantes pertenecían al Tren de Aragua, grupo criminal designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y ligado al régimen de Maduro. “Hay más de donde vino eso”, advirtió el líder republicano al igual que el secretario de Estado y consejero de seguridad de la Casa Blanca, Marco Rubio, quien dijo en México que los ataques continuarán.

“El ataque marca una ruptura con el protocolo habitual de la Guardia Costera, que consiste en detener a presuntos narcotraficantes en alta mar, abordar para registrar y confiscar, y realizar arrestos para un eventual juicio”, se lee en el editorial. “Según los críticos de Trump, así es como actúan los países civilizados. Pero los capos venezolanos no siguen las reglas del marqués de Queensberry, y EEUU no tiene por qué abstenerse de enviarles un mensaje cinético más convincente”.

El board del WSJ también destacó que, si bien una lucha contra los narcotraficantes no acabará con la epidemia de drogas en EEUU, debido a que “el consumo es un problema de demanda”, los cárteles criminales representan ahora mismo un problema grave para el hemisferio occidental porque “se han diversificado en una serie de negocios macabros, incluyendo secuestro, extorsión, trata de personas y asesinato”.

Asimismo, el board reconoce que el régimen de Maduro es un grupo criminal que secuestra, asesina y persigue a la disidencia mientras se financia con el tráfico de estupefacientes.

“En Venezuela, además, son herramientas de la dictadura, ya que el régimen de Nicolás Maduro los utiliza para reprimir a la población y les otorga impunidad para sus crímenes organizados. En otras partes de la región, las bandas desbordan instituciones débiles, incluso en países que quieren luchar. Esto las convierte en una amenaza para la seguridad nacional de EEUU Permitir que se fortalezcan ha invitado al caos y a la tiranía”.

El medio recuerda que el Cártel de los Soles, liderado por el dictador Maduro y los generales venezolanos, es también una organización terrorista designada que lidera una operación de cocaína “verticalmente integrada, desde la hoja de coca hasta la entrega en las calles estadounidenses”.

Por ello, una guerra contra Maduro y sus cárteles significa un potencial beneficio geopolítico para Washington porque, según el editorial, “probablemente interrumpa, al menos a corto plazo, los ingresos en dólares del régimen de Maduro procedentes del narcotráfico, de los cuales depende para mantenerse en el poder incluso más que del petróleo”.

“También es un recordatorio para Maduro de lo que EEUU puede hacer si su paciencia con su criminalidad se agota”, sentenció el medio.