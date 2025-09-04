“Tuvieron todas las oportunidades”: experto en seguridad explicó por qué se usó la fuerza letal contra la embarcación del Tren de Aragua

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al militar retirado y experto en temas de seguridad Luis Rodolfo Quiñónez sobre el ataque por parte de la Administración del presidente Donald Trump contra una lancha perteneciente a la organización Tren de Aragua, la cual, según la presidencia estadounidense, había salido de Venezuela cargada de droga. Durante la entrevista, Quiñonez proporcionó varios detalles de la operación, e incluso explicó por qué se usó la fuerza letal.

“Se les dijo que pararan, se les dio oportunidades, el helicóptero que los estaba siguiendo tenía autoparlantes y se les pasó el mensaje de que pararan en tres idiomas. Ellos tuvieron todas las oportunidades, además sabíamos que ellos iban armados, no es que iban a misa. […] Si te das cuenta, el tamaño de esta embarcación es grande, parece que fuera pequeña pero es bastante grande, tienen espacios abajo donde ellos pueden meter muy fácilmente toda la cantidad [de droga] que ellos tienen. Son 11 personas que caben, se les estuvo diciendo, no quisieron, sabíamos que llevaban armas automáticas M4, y como no quisieron hacer caso, ¿qué puedes esperar?”, comentó Quiñonez.

“Nosotros encontramos varias interceptaciones de teléfonos y radios en las que ellos estaban diciendo que Estados Unidos no tendría las agallas de usar la fuerza contra ellos”, añadió el militar retirado, quien también reveló que el régimen venezolano ofreció “acceso a todos los minerales y más tres millones de barriles de combustibles al día” a cambio de mantenerse en el poder.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.