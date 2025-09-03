Xi Jinping, Putin y Kim Jong Un sellan su alianza autócrata en Beijing mientras Trump los acusa de conspirar contra EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de septiembre, 2025

El líder chino Xi Jinping y sus homólogos de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, sellaron su alianza autócrata en un inédito e imponente desfile militar en Beijing, en el marco de la conmemoración del octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la capital china.

“La nación china es una gran nación que no teme a la tiranía y se mantiene firme sobre sus propios pies”, dijo Xi Jinping en un discurso transmitido por la televisión estatal. “Cuando en el pasado se enfrentó a una lucha de vida o muerte entre la justicia y el mal, la luz y la oscuridad, el progreso y la reacción, el pueblo chino se unió en odio al enemigo y se levantó en resistencia”.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un durante el desfile militar en la Plaza de TiananmenAFP

🇨🇳 #AHORA | Gran desfile militar: El misil nuclear intercontinental estratégico DF-5 de China, que tiene un alcance de ataque capaz de cubrir todo el planeta. pic.twitter.com/RILquGhY4N — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 3, 2025

En un escenario diseñado metódicamente para enviar un mensaje de poder al resto del mundo, Xi Jinping fue categórico, describiendo la “naturaleza” imparable de China, que busca el trono como primera potencia del mundo de forma inequívoca.

“El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá”, dijo el presidente chino. “La humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados en los que todos ganan o los juegos de suma cero”.

China’s largest ever military parade…



We would lose a hot war vs. China over Taiwan. We simply couldn’t produce and replace enough ships, vehicles, drones or munitions. pic.twitter.com/giEMmKheSv — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 3, 2025

El desfile, que sirvió para que China muestre su nuevo arsenal militar de fabricación local —drones submarinos, misiles antibuque y sistemas antimisiles— también fue un escenario propicio para mostrar un mensaje inequívoco de unidad entre el gigante asiático, su vecina Corea del Norte y Rusia, con Putin y Kim Jong Un flanqueando a Xi Jinping en una alfombra roja extendida hasta el centro de la emblemática Plaza de Tiananmen.

Imagen del inédito desfile en conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en la capital chinaAFP

En el acto también hubo otros líderes cercanos a Moscú y Beijing, como el presidente bielorruso Alexander Lukashenko y otros mandarios de países del Sudeste Asiático y Asia Central, pero no asistió ningún líder occidental, un hecho que dejó en evidencia el propósito del desfile y la distancia cada vez mayor entre Beijing y las democracias occidentales.

La dura reacción de Trump

El presidente de los Estados Unidos entendió el mensaje como lo que fue: una demostración de poder de la tríada China, Rusia y Corea del Norte.

Trump fue directo y acusó a los tres mandatarios de “conspirar” contra Washington, al tiempo que le pidió a Xi Jinping un reconocimiento directo al esfuerzo de Estados Unidos para que los aliados prevalecieran en la Segunda Guerra Mundial.

“La gran pregunta que debe responderse es si el presidente Xi de China mencionará la enorme cantidad de apoyo y de ‘sangre’ que Estados Unidos de América entregó a China para ayudarla a asegurar su LIBERTAD de un invasor extranjero muy poco amistoso”, escribió Trump en la red social Truth. “Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria. ¡Espero que sean justamente honrados y recordados por su valentía y sacrificio!”.

Luego, el presidente disparó: “Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración. Den, por favor, mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”.