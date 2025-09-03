El mundo MAGA respalda la confrontación contra Maduro, su cártel y el Tren de Aragua

En imagen, Donald Trump, Nicolás Maduro y un miembro del TdA detenido Cordon Press / AFP / Edición VOZ

Emmanuel Alejandro Rondón 2 de septiembre, 2025

Luego de que el presidente Donald Trump anunciara junto a su gabinete la destrucción de una embarcación venezolana cargada de drogas en el Mar Caribe, diversas voces influyentes del movimiento MAGA reaccionaron positivamente a la noticia, avalando la lucha de la Casa Blanca contra los cárteles.

“Que todo el hemisferio occidental esté alerta: si intentan introducir drogas a Estados Unidos para matar a nuestra gente, Estados Unidos puede matarlos primero”, dijo el activista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

La familia Trump también reaccionó al vídeo, donde se puede apreciar como una lancha tipo Flipper iba a gran velocidad antes de ser derrumbada por el Ejército estadounidense.

“Como alguien que ha tenido a varios amigos (e hijos de amigos) muertos por fentanilo, nada me hace sonreír más. Juegan juegos estúpidos, ganan premios estúpidos. ¡Dejen de envenenar a nuestros ciudadanos!”, dijo uno de los hijos del presidente, Eric Trump.

El exoficial de la Marina Jack Posobiec también fue claro: “Yo voté específicamente por esto”.

El senador republicano Bernie Moreno también se sumó al respaldo y envió un mensaje directo al dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por las autoridades estadounidenses de enviar y facilitar el envío de drogas hacia el país.

“Finalmente tenemos un presidente que hará lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses. Hundir este barco salvó vidas estadounidenses. A los narcotraficantes y a los narcodictadores, tarde o temprano, les tocará el mismo trato”, dijo Moreno.

We finally have a President that will do what it takes to protect Americans.



Sinking this boat saved American lives.



La operación en el Mar Caribe y la presión a Maduro

El derrumbamiento de la embarcación venezolana se produce en un contexto de endurecimiento de la política antidrogas de la Casa Blanca, que ha puesto al régimen de Maduro como uno de sus objetivos de seguridad nacional. Según el propio Trump, el ataque contra la embarcación vinculada al Tren de Aragua dejó un saldo de “once narcoterroristas” muertos y envió un mensaje claro de advertencia a quienes intenten traficas estupefacientes al país.

El Departamento de Defensa, a su vez, aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales y sin bajas estadounidenses, destacando que se trató de una operación quirúrgica y legalmente justificada.

Semanas atrás, Trump firmó una orden en silencio dándole autorización al Pentágono de hacer uso de la fuerza para atacar a miembros de los cárteles de la droga regionales, incluido el Cártel de los Soles, una organización de crimen trasnacional liderada por Nicolás Maduro y parte de su séquito. Tanto como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua han sido designados como grupos terroristas.

Mientras tanto, desde Caracas, días atrás el dictador Maduro denunció la presencia de buques militares estadounidenses cerca de las costas de Venezuela como “una amenaza criminal e injustificable”.

La tensión entre Washington y Caracas viene estirándose desde hace meses, con la Administración Trump subiéndole el precio a la cabeza de Maduro y con las designaciones del TDA y el Cártel de los Soles como organizaciones terroristas, exponiendo a los miembros de estos grupos a potenciales acciones por parte del Departamento de Defensa.