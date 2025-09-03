Crece la coalición internacional contra el narcotráfico: República Dominicana se suma a otros cuatro países que declaran al Cártel de los Soles como una organización terrorista

Publicado por Virginia Martínez 2 de septiembre, 2025

El Gobierno dominicano declaró como organización terrorista al grupo armado conocido como Cártel de los Soles, mediante un decreto firmado este martes. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo ordenó a los organismos de inteligencia y seguridad reforzar sus operaciones para prevenir cualquier amenaza contra el país o sus intereses en el exterior.

El decreto también instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a comunicar la medida a los organismos internacionales y a los principales socios estratégicos de República Dominicana, con el fin de coordinar sanciones y mecanismos de cooperación bajo el marco del derecho internacional.

La designación se suma a las acciones emprendidas por otros países que han identificado al Cártel de los Soles como un riesgo para la seguridad regional. El grupo, según informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está vinculado a altos mandos militares leales a Nicolás Maduro y ha sido señalado como eje central del narcotráfico venezolano.

Reacciones internacionales

La declaración de República Dominicana no es un hecho aislado. Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y Argentina han incluido al Cártel de los Soles en sus listas de organizaciones terroristas internacionales. A este frente se suma Guyana, cuyo presidente Mohamed Irfaan Ali aseguró estar dispuesto a colaborar con Washington para “desmantelar” al grupo.

Otros países han mostrado respaldo a la ofensiva regional. Francia reforzó sus operaciones en Guadalupe con radares, drones y brigadas náuticas para contener las redes del narcotráfico. Trinidad y Tobago expresó su apoyo público al despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela.

La izquierda de la región mantiene posiciones divergentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, niega la existencia del Cártel de los Soles y lo califica como una “excusa ficticia de la extrema derecha”. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha guardado silencio, aunque su asesor Celso Amorim expresó preocupación por lo que describió como riesgos de intervenciones unilaterales.