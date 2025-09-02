Ucrania golpea con fuerza: ataques a refinerías paralizan 17% de la capacidad petrolera rusa

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2025

Ucrania tiene claro sus objetivos contra Rusia. Los ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente 17% de la capacidad de procesamiento de petróleo de Rusia o 1,1 millones de barriles por día.

Los datos forman parte de un informe realizado por Reuters, que detalló que hizo una recopilación de los últimos ataques de Ucrania en instalaciones energéticas rusas.

Por ejemplo, señaló Reuters, el sábado pasado Kiev reportó varias explosiones y un incendio en la refinería de petróleo de Krasnodar, ubicada en el sur de Rusia, la cual tiene una producción anual de 3 millones de toneladas de derivados ligeros.

Ese es solo uno de los al menos 10 ataques que Ucrania ha llevado adelante contra estructuras energéticas en Rusia que fueron reseñadas por Reuters.

La situación ha afectado la vida cotidiana de Rusia, principalmente en las zonas remotas. De acuerdo con The Guardian, la escasez de combustible se está sintiendo más agudamente en estas regiones.

Boris Aronstein, analista independiente de petróleo y gas, explicó a The Guardian que no es la primera vez que se registra una crisis de combustible. De hecho, resaltó que es algo que se ha vivido en Rusia antes de la guerra. Sin embargo, el experto precisó que los ataques con drones ucranianos contra refinerías e instalaciones de almacenamiento han hecho que esta sea la crisis más grave de los últimos años.

“Los ataques son masivos, coordinados y repetidos; ocurren en oleadas y las refinerías simplemente no tienen tiempo de reparar el daño causado por el ataque anterior antes de que ocurra el siguiente”, señaló Aronstein.