Reino Unido: detienen al comediante Graham Linehan por publicaciones en las redes sociales

Publicado por Leandro Fleischer 2 de septiembre, 2025

El reconocido guionista irlandés Graham Linehan, creador de exitosas comedias como Father Ted, The IT Crowd y Black Books, afirmó haber sido arrestado por la Policía en el aeropuerto de Heathrow, Londres, tras llegar en un vuelo desde Arizona. Según Linehan, el motivo de su detención fueron tres publicaciones en la red social X, realizadas en abril de 2025, que abordaban temas relacionados con el movimiento de derechos trans. Este incidente ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión en el Reino Unido.

Detalles del arresto

Linehan, de 57 años, relató en su blog personal en la plataforma Substack que, al bajar del avión, fue recibido por cinco oficiales armados de la unidad de aviación de la Policía Metropolitana, quienes lo escoltaron a una zona privada del aeropuerto. Allí, se le informó que estaba bajo arresto por “incitación a la violencia” debido a tres publicaciones en X, informó The Tepelgraph.

Según el guionista, los mensajes incluían críticas a personas trans en espacios exclusivos para mujeres y comentarios burlones sobre una manifestación por los derechos trans. Uno de los mensajes rezaba: “Si un hombre trans identificado está en un espacio exclusivo para mujeres, está cometiendo un acto violento y abusivo. Haz un escándalo, llama a la Policía y, si todo falla, golpéalo en las bol..”.

En otra publicación, publicó una foto de lo que parece ser una manifestación por los derechos trans, y escribió: "Una foto que se puede oler". Y agregó: "Los odio. Misóginos y homófobos. ¡Que se jod..!".

Tras su detención, Linehan fue trasladado a una comisaría en Heathrow, donde le confiscaron sus pertenencias y lo colocaron en una celda. Durante el interrogatorio, afirmó haber cuestionado el lenguaje utilizado por los oficiales, acusándolos de emplear términos propios de activistas trans, como “género asignado al nacer”. Según el escritor, esta situación refleja una influencia indebida de ciertos grupos en las fuerzas policiales británicas.

Impacto en la salud y condiciones de libertad



El estrés del arresto tuvo un impacto significativo en la salud de Linehan. Según su relato, una enfermera que lo examinó en custodia encontró que su presión arterial superaba los 200 mmHg. Como resultado, fue trasladado a urgencias, donde permaneció bajo observación durante unas ocho horas. Linehan atribuyó esta reacción física no solo al incidente, sino también a lo que describe como una campaña de acoso persistente por parte de activistas trans durante los últimos ocho años.

Tras ser liberado, se le impuso una única condición de fianza: no utilizar la red social X hasta una nueva audiencia programada para octubre de 2025. Linehan calificó esta restricción como una “orden de silencio legal” diseñada para limitar su libertad de expresión mientras permanezca en el Reino Unido.

Nigel Farage, líder del partido conservador Reform UK, afirmó que planea abordar el asunto de los ataques a la libertad de expresión en el Reino Unido durante su visita a Estados Unidos esta semana.

Reacciones y debate público



El arresto de Linehan ha desatado críticas de figuras prominentes. La autora J.K. Rowling, conocida por sus propias controversias en torno a temas de género, calificó el incidente como “absolutamente deplorable”. Por su parte, el empresario Elon Musk describió al Reino Unido como un “Estado policial” en respuesta a la detención. El diputado conservador Robert Jenrick también expresó su desacuerdo, argumentando que la Policía debería centrarse en delitos más graves, como el hurto, en lugar de arrestar a un comediante por sus publicaciones en redes sociales.

La Policía Metropolitana confirmó que un hombre de unos 50 años fue arrestado el 1 de septiembre en Heathrow por sospecha de incitación a la violencia relacionada con publicaciones en X. Además, aclararon que los oficiales de la unidad de aviación suelen portar armas de fuego como procedimiento estándar, pero estas no fueron utilizadas durante el arresto.

Un debate sobre la libertad de expresión



El caso de Linehan ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el Reino Unido, especialmente en lo que respecta a las leyes de incitación al odio y la violencia. Mientras algunos defienden la acción policial como una medida necesaria para proteger a las comunidades vulnerables, otros, incluido el propio Linehan, argumentan que estas medidas son desproporcionadas y reflejan una creciente intolerancia hacia opiniones disidentes.

En su blog, Linehan afirmó que el Reino Unido se ha convertido en un país “hostil a la libertad de expresión” y acusó a las autoridades de priorizar las demandas de ciertos grupos activistas sobre problemas más urgentes, como la delincuencia violenta.