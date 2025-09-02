Francia: cinco heridos tras un apuñalamiento en Marsella, la policía mató al atacante

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2025

La policía francesa mató este martes a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial.

De acuerdo al fiscal Nicolas Bessone, el atacante, de nacionalidad tunecina, apuñaló a cinco personas y uno de los heridos se encuentra en "estado crítico".

El ataque se produjo durante la tarde cerca del Viejo Puerto, en un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.

El hombre atacó al gerente de un hotel, del que había sido expulsado por impago, así como al hijo de este, otro cliente y dos transeúntes, indicó Bessone.

Por el momento, la Justicia está estudiando los hechos, y el Tribunal Nacional Antiterrorista (PNAT) está en observación. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene previsto llegar a las 8:30 pm (hora local) al Evêché, la comisaría central de Marsella.

Fauda no se rodará en Marsella por "problemas de seguridad"

La quinta entrega de la serie Fauda se rodará en Budapest en lugar de Marsella por motivos de seguridad. La nueva temporada se emitirá en 2026.

La producción no filmará gran parte de su quinta temporada en la ciudad francesa como estaba previsto, debido a lo que N12 informó este lunes como "problemas de seguridad". El rodaje de los próximos capítulos tendrá lugar próximamente en Budapest, según una fuente cercana al equipo de dirección, citada en el informe.

Gran parte de la nueva temporada de la serie de suspenso sobre una unidad antiterrorista protagonizada por Lior Raz y cocreada por Raz y Avi Issacharoff que se convirtió en un éxito mundial, estaba prevista que se desarrollara en Francia. Incluso su tráiler mostraba escenas de lugares conocidos de la ciudad, algo que seguramente tendrán que modificar antes del estreno.