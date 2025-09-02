El Supremo de Brasil inicia la fase de sentencia en el histórico juicio a Bolsonaro sin su presencia

Publicado por Virginia Martínez 2 de septiembre, 2025

La Corte Suprema de Brasil inició este martes las sesiones para sentenciar en el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta más de 40 años de prisión acusado por el gobierno izquierdista de Lula de intento de golpe de Estado.

El expresidente conservador (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto con el de siete coacusados, entre ellos varios exministros y militares de alto rango. Está previsto que el juicio dure cinco sesiones.

El juez Alexandre de Moraes, blanco de sanciones del gobierno de Donald Trump y acusado de violaciones a los derechos humanos, muy cercano al gabinete de Lula, tomó la palabra para leer este día el informe final del caso, según AFP.

Entre los magistrados que decidirán el caso y juzgarán a las ocho personas están también Flávio Dino, ex ministro de Lula, y Cristiano Zanin, ex abogado del presidente.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde el mes pasado, no estuvo presente en la sala y tampoco tiene previsto asistir a las sesiones, según su defensa.

Los cargos que enfrenta Bolsonaro

La fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años, de "abolición violenta del estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño calificado y menoscabo patrimonial."

El líder de la derecha brasileña se ha declarado inocente en todas las vistas del caso, alegando persecución política, a poco más de un año de las elecciones presidenciales, a las que ha sido inhabilitado para participar.

Su juicio tuvo consecuencias inesperadas, abriendo una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.

Invocando una "caza de brujas" contra su aliado, el presidente Trump impuso el 6 de agosto aranceles del 50% a una parte de las exportaciones brasileñas.

Seguridad reforzada Es la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo: un hecho histórico 40 años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron juzgados.



En Brasilia, la presencia policial fue reforzada en la Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el palacio presidencial, el Parlamento y la Corte Suprema.



Oficiales armados con perros custodiaban la entrada del tribunal, informó AFP. Las autoridades anunciaron una "vigilancia continua con equipos de última generación, incluidos drones equipados con cámaras térmicas".

En caso de condena, que podrá apelar, "es posible" que sea enviado inmediatamente a prisión, según una fuente judicial. Bolsonaro podría recibir hasta 43 años de prisión.