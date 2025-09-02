La Justicia francesa ordena juzgar a Depardieu por otra presunta agresión sexual
En su decisión de procesamiento, el juez de instrucción señala presuntas agresiones sexuales ocurridas en agosto de 2018 contra una actriz.
La Justicia francesa ordenó juzgar al actor Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron este martes a AFP fuentes próximas al caso.
"Es enorme. Estoy aliviada" tras "siete años de horror y de infierno", dijo en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.
En su decisión de procesamiento, el juez de instrucción señala "dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital" en el domicilio parisino del actor el 7 y 13 de agosto de 2018, según la abogada de la denunciante Carine Durrieu-Diebolt.
Depardieu siempre ha defendido que se trató de una relación consentida: "Nunca jamás abusé de una mujer", aseguró el actor en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023.
Depardieu fue condenado en mayo
Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al movimiento #Metoo.
Las acusaciones contra Depardieu motivaron una oleada de denuncias contra el sector cinematográfico francés, similar al #MeToo de Hollywood. Desde que Depardieu es objeto de acusaciones, sus colaboraciones con producciones y apariciones en medios se ha reducido de forma notable. El actor denuncia un linchamiento mediático contra él.