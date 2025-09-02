Maduro ataca a Rubio y suplica a Trump que no tome acciones militares "contra Venezuela" en medio de operación contra el narcotráfico en el Caribe

El dictador Nicolás Maduro habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 1 de septiembre de 2025 AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, atacó nuevamente a Estados Unidos al denunciar el despliegue de ocho buques militares estadounidenses en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, acompañados de un submarino nuclear y equipados con más de 1.200 misiles, como parte de una operación antidrogas y contra los cárteles impulsada por el presidente Donald Trump.

Maduro dijo que la movilización es “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, comparándola con la crisis de los misiles de Cuba en 1962.

“Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, dijo con un tono desafiante en un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Durante su alocución, Maduro lanzó ataques directos nuevamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien responsabilizó, según su versión, de promover un "cambio de régimen" en Venezuela.

“Te voy a dar un dato”, dijo Maduro antes de presentar, sin evidencia, una supuesta reunión entre Rubio y los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González. “El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito (Edmundo González) y la Sayona (María Corina Machado), hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso, y que la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país”.

El dictador, posteriormente, pidió directamente al presidente Trump que no opte por la vía militar “contra Venezuela” con tono suplicante y de clemencia: “Yo también le digo al presidente Trump, si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos”.

El líder chavista, usualmente crítico de la Casa Blanca y del propio Trump, aseguró haber activado 4,5 millones de milicianos y ordenado el alistamiento de reservistas, insistiendo en que, si Venezuela es atacada, pasará “al período de lucha armada en defensa del territorio nacional”. Sin embargo, a pesar de las grandilocuentes palabras de Maduro, muchos reportes independientes muestran que las jornadas de reclutamiento en Venezuela han sido un fracaso numérico y que el régimen se ha visto obligado a trasladar y movilizar a funcionarios públicos de forma obligada para usarlos como propaganda.

Maduro contra la pared

El despliegue militar de Washington se produce semanas después de que salga a la luz una orden secreta del Pentágono, firmada por el propio Trump, para utilizar la fuerza contra los cárteles de droga en el hemisferio, incluido el Cártel de los Soles, liderado por Maduro y los altos jerarcas del régimen chavista según EEUU.

El Cártel de los Soles, vinculado a los cárteles más peligrosos de la región y a grupos guerrilleros y terroristas como las FARC y el ELN, fue designado como organización terrorista por Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y Argentina. Otros países se encuentran en proceso de sumarse a la medida.

Asimismo, Estados Unidos incrementó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, la cifra más alta en la historia del país para alguien acusado por narcoterrorismo, incluso por encima de Osama bin Laden.

Desde Caracas, Maduro calificó la ofensiva de Washington como “una narrativa absurda” destinada a justificar una “diplomacia de cañoneras”. No obstante, a pesar de los ataques contra la Administración Trump, el dictador chavista envió en constantes ocasiones mensajes a Trump intentando tender un puente.

Guyana respalda el despliegue estadounidense

Si Maduro se encontraba bajo máxima presión, las tensiones se agudizaron aún más con la posición del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien respaldó plenamente la operación estadounidense tras denunciar un presunto ataque del régimen chavista contra una embarcación guyanesa que transportaba material electoral.

“Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (…) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico”, dijo Ali tras votar en los comicios en los que busca la reelección.

Aunado a ello, las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, suspendidas hace años, se encuentran en su punto más bajo, con el dictador venezolano reconociendo que los canales de comunicación establecidos con enviados de la Casa Blanca están “malogrados” tras el despliegue militar.